Sivil Savunma Günü Ve Deprem Haftası Nedeniyle Üniversitemize Ziyaret

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan ve beraberindeki heyet ile birlikte, 1 Mart 2017’de, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

28 Şubat Sivil Savunma günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle yapılan ziyarette, AFAD İl Müdürü Arslan ve beraberindeki heyet, kendilerini makamında ağırlayan Rektör Coşkun’a 28 Şubat Sivil Savunma günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra görevinde başarılar dilediler.

Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi niyet ve temennileri için konuklarına teşekkür etti.



