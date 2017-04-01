Sahne Cirit’i Üniversitede Tez konusu oldu

Kültür Gecelerinin olmazlarındandı… Bayburt’un yöresel oyunlarından Sahne Cirit’i dediğimiz Temsili Cirit oyunu Üniversitede Bayburt İli seyirlik oyunları adlı Üniversite Bitirme Tezinin konusu oldu.

Cirit oyunu 1975-80’li yıllardan sonra Anadolu’dan İstanbul ve diğer illere göçün başlamasından sonra,Bayburtlu hemşerilerimizin sılaya olan özleminin dışa vurumu olmuştur.

Köyünde,Şehrinde gördüğü bu oyunu sahnelerde,Kültür gecelerinde sergilenmesi sılaya olan özlemi gidermeye yöneliktir.Bu oyunun yanı sıra deli kız,Deve oyunu gibi bir çok oyun Üniversitede tez konusu oldu.

İstanbul’da Bayburt’un 21 Şubat kurtuluş gecelerinin vazgeçilmezi arasına giren bu oyun ve Deve oynatma oyunları bir çok yerde sahne almaya devam ediyor.Ramazan eğlenceleri arasına da giren Sahnede Deve oynatma ve sahne cirit’i hemşerilerimizin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sahne Cirit’i Genelde Bayburt Taşçılar Köyünden Ali Erkul ve Hüseyin Yurdunkulu ve Öcal siyer tarafından sahlenmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrencisi Burak Çoruh,Bayburt İli Köy seyirlik oyunları adlı bitirme tezinde Bayburt’ta sergilenen seyirlik oyunlar arasına sahne cirit ini de konu etmiştir.

Burak Çoruh

Ali Erkul

Öcal Siyer

Hüseyin Yurdunkulu