Rektörümüz Basın Mensuplarıyla Buluştu

Bayburt Üniversitesi ​Rektörü Basın Mensuplarıyla Buluştu

Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun üniversitenin Konukevi’nde yapılan kahvaltıda ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.Basın mensuplarına üniversiteyle ilgili bir sunum yapıldı. Sunumda üniversitemizin son yıllarda kat ettiği yola değinen Rektörümüz ayrıca Bayburt Üniversitesi’nin hedeflerini ve devam eden projelerini de anlattı.

Kahvaltıya ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Ömer Can da katıldı

