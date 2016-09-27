Rektör Coşkun’dan Teşekkür Askerî Kışla Resmen Üniversitenin

Dördüncü Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Orgeneral Bedrettin Demirel Kışlasının, Bayburt Üniversitesine devredilmesiyle ilgili beşli protokolde imzalar atıldı.

Rektör Coşkun’dan Teşekkür Askerî Kışla Resmen Üniversitenin
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Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt Valiliği ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Bayburt ili Merkez ilçesi Tuzcuzade mahallesinde bulunan 4.’üncü Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Orgeneral Bedrettin DEMİREL Kışlası, eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere Bayburt Üniversitesine tahsis edildiğini bildirdi.
Rektör Coşkun öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a “Bayburt Üniversitesinin gelişimi noktasında her zaman göstermiş olduğu duyarlılık ve inisiyatif, Yeni Türkiye’nin inşası noktasında güzide ilimiz Bayburt’a ve Bayburt Üniversitesine göstermiş olduğu teveccüh, üniversitemizin 2023 vizyonu doğrultusundaki çalışmalara verdikleri destekler için buradan  zat-ı âlilerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” ifadeleriyle duygularını  illetti. 
Üniversitenin Bâbertî Külliyesinin şehrin dışında kaldığını, aradaki askeri kışlanın şehirle bütünleşmek konusunda kopukluk oluşturduğunu ve mevcut askeri kışlanın da şehir içinde kaldığı düşüncesinin oluşması üzerine görüşmelerin başladığını kaydeden Rektör Coşkun, “Mevcut askeri kışlanın şehir dışında uygun bir yere taşınması ve kışla arazisinin de üniversiteye devredilmesi fikri doğmuştur. Böylece üniversite şehirden kopuk bir kampüse kapanıp kalmayacak, kendi büyüme ve gelişimi ile Bayburt’u ve Bayburt’taki sosyal yaşamı da olumlu yönde etkileyebilecektir. İki yıl önce başlayan görüşmelerde o dönem Maliye Bakanlığı Müsteşarı olan Maliye Bakanımız Naci Ağbal, “Artık bu konu benim sorumluluğumdadır takibini bizzat ben yapacağım.” diyerek konuyu yakından takibe almıştır.  Sayın Müsteşarımızın Maliye Bakanı olması ile “Bu süreç hız kazanmış ve taraflar arasında protokol imzalanmıştır.” dedi.
Rektör Coşkun Bayburt Üniversitesinin ve Bayburt’un gelişimi adına verilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek “Bayburt’a ve Üniversitemize duyarlılığından ve vermiş olduğu destekten dolayı Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a temsil ettiğim Bayburt Üniversitesi adına teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız üniversitemiz ile ilgili projelerimize her zaman destek vermektedir. Ayrıca Bu süreçteki yardımlarından dolayı Milletvekilimiz Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Yaşar Güler’e, Ankara’daki Bayburtlu bürokratlarımıza, Valimize, Belediye Başakanımıza, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum. " ifadelerini kullandı
 
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Atilla Güler - 3 ay önce
Sayın rektörün söz konusu arazinin üniversiteye devrinde en önemli unsurun Organize. Yaşar Güler olduğunu ifade etmeniz gerekirken bunu kerhen bir ifade şekliyle Ankara'da ki bürokratların arasında ifade edilmesi çok ciddi bir haksızlık olarak değerlendiriyorum.
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