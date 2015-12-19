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Rektör Coşkun, Hayırseverler İmam-Hatip Ortaokulu’nun “Kariyer Günleri” Seminerinde Konuştu

" Rektör Coşkun, Hayırseverler İmam-Hatip Ortaokulu’nun “Kariyer Günleri” Seminerinde Konuştu

Rektör Coşkun, Hayırseverler İmam-Hatip Ortaokulu’nun “Kariyer Günleri” Seminerinde Konuştu
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 Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Hayırseverler İmam-Hatip Ortaokulu’nun “Kariyer Günleri” kapsamında yapılan eğitim seminerine katılarak bilgi, görüş ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. 
Hayırseverler İmam-Hatip Ortaokulu Toplantı Salonu’nda yapılan etkinliğe Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun,  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Bilgin, Hayırseverleri İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Aktaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Hayırseverler İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Aktaş’ın selamlama konuşmasından sonra Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İmam Hatiplik Bilinci konusunda seminer verdi.
Rektör Coşkun, “İmam-hatipli olarak topluma girdiğinizde toplum sizlerden her zaman enerji almalı. Öyle ümitvar, öyle canlı olmalısınız ki girdiğiniz yere her zaman hareket katmalısınız. Dindar insan, bir toplumdan içeri girdiği zaman orayı diriltir, canlandırır, oraya huzur verir.” dedi.
Günün anısına Rektör Coşkun’a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Bilgin tarafından hediye takdim edildi.



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