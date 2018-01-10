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Rektör Coşkun, Demirözü İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine Tecrübelerini Anlattı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Demirözü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, eğitime ve hayata bakışı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Rektör Coşkun, Demirözü İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine Tecrübelerini Anlattı
10 Ocak 2018 Çarşamba 13:22

Okul Müdürü Muhammet Şen’in davetlisi olarak okulu ziyarette bulunan Rektör Coşkun, bazı sınıfları gezerek, öğrencilere nereden geldikleri ve seçmek istedikleri meslekler hakkında sorular sordu. Öğrencilerin ilgiyle karşıladığı Coşkun daha sonra tecrübelerini anlatmak üzere öğrencilerle birlikte Hüseyin Bayburtlu Konferans salonuna geçti. Öğrencilerin oturacak yer bırakmadığı salonda hitap eden Coşkun, İmam Hatip okullarının geçmişte olduğu gibi statü problemleri yaşamadığının altını çizerek, artan prestijle birlikte gelen yasal düzenlemelerin birçok İmam Hatipli öğrencinin geleceği açısından önemli olduğunu dile getirdi. Öğrencilere seçmek istedikleri okulları da soran Coşkun, fen liselerinden İmam Hatip liselerine kadar çok geniş bir talep olduğunu görmekten mutlu olduğunu ifade etti. Konuşmasından sonra öğrencilerle karşılıklı soru cevap şeklinde iletişim kuran Coşkun, eğitimden hayata, Rektörlük makamının hissettirdiklerinden cep telefonu kullanımına kadar bir çok soruya içtenlikle yanıt verdi. Coşkun son olarak, öğrencilerden gelecek planlarını doğru yapmalarını ve çeşitli organizasyonlarla üniversiteyi ziyaret ederek ortamdaki havayı teneffüs etmelerini istedi.

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