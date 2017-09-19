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ÖZEL BAYBURT DEDE KORKUT KOLEJİNDE ZİL ÇALDI

Özel Bayburt Dede Korkut Koleji 2017-2018 Eğitim Öğretim yılına açılış programıyla başladı.

ÖZEL BAYBURT DEDE KORKUT KOLEJİNDE ZİL ÇALDI
19 Eylül 2017 Salı 13:22

Kolej Kurucu Müdürü Raci Bayrak ve Kolej Müdürü Serhat Kılıç, Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen açılış töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşının seslendirilmesi ile devam etti.

Yenilikçi eğitim öğretim anlayışı ile öğrencilerine yaşam boyu başarının yolunu açmayı hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılında kapılarını açtıklarını belirten Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Müdürü Serhat Kılıç;

“ Bir Milletin gerçek kurtuluşu ancak milli eğitim olur “  sözünü söyleyen Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefi doğrultusunda; Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul kademesinde bütün branşlarda iddialıyız ve alanlarında en iyi kadroyla yola çıkarak bir Eğitim ve Öğretim yılını başarıyla sona erdirdik.  

TEOG Sınavlarında 16 öğrencimiz istedikleri okula yerleştiler.

Kolej Müdürü Serhat Kılıç; “ Türkiye’de koleji olmayan iki ilden biri olan Bayburt’ta 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Özel Dede Korkut Koleji geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştireceğiz ” diyerek çıktığımız bu yolda TEOG Sınavlarında 16 öğrencimizin hepsi başarılı olarak istedikleri okula yerleştiler.

Hedefimiz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında da en başarılı okul olarak öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmak, ailelerini de çocuklarıyla mutlu kılmaktır.

“ Anne ve Babalarının çocuklarına bırakacağı en büyük Miras eğitimdir” sözüne ithafen Eğitim, Ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir toplum olarak yaşatır, ya da tutsaklığa ve yoksulluğa terk eder. İşte bu yüzden en kaliteli, en yüksek düzeyde değişimi ve gelişimi hem gözlemleyip hem de yaşamına ikame ettirecek öğrencileri yetiştireceğiz” dedi.

Program öğrencilerin, İlköğretim, Okulum, Eğitim ile ilgili Özlü Söz ve şiirlerin okunmaları ve öğrencilerin sınıflarında ders başı yapması ile sona erdi.

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