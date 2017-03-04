ÖZEL BAYBURT DEDE KORKUT KOLEJİ BİR İLKE DAHA İMZA ATTI.

Bayburt Özel Dede Korkut Koleji’nin organize ettiği, 517 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bursluluk sınavına ilgi çok büyüktü. Bayburt Özel Dede Korkut Koleji Müdürü Serhat Kılıç ; “ TEOG sınavında göstermiş olduğumuz başarı dolayısıyla bize olan güven artarak devam etmektedir. Buda okulumuza olan güvenin başarıya dönüşmesinde büyük katkı sağlamıştır.

ÖZEL BAYBURT DEDE KORKUT KOLEJİ BİR İLKE DAHA İMZA ATTI.
Yapılacak olan Bursluluk sınavında 4.5.6 ve 7 sınıf öğrencilerinden;
1.Öğrenciler    % 100
2.Öğrenciler    % 75
3.Öğrenciler    % 50 ve sınava tüm katılan öğrencilerimize % 10 burs imkanı sağlanacaktır.
Bayburt Özel Dede Korkut Koleji olarak bu gün yaptığımız sınava; 4.Sınıf 134, 5. Sınıf 171, 6 sınıf 96 ve 7. Sınıf olarak 116, Toplam 517 öğrencimiz katılım sağlamıştır.
Güçlü ve Deneyimli Eğitim kadromuz ile sizde çocuklarınızın geleceğini garanti altına almak istiyorsanız geç kalmış sayılmazlar, sınava girenler yüzde 100’e varan eğitim bursundan faydalanıp Bayburt’un en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışabilecekler.” 
 
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