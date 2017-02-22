Orhan Ersen ve Murat Bayburtlu Demirözü’nde İmam Hatip Ortaokulu yaptıracak

Demirözü İlçesi’nde yapılacak İmam Hatip Ortaokulu için protokol imzalandı.

Okul için arsa tahsisinde bulunan Orhan Ersen ve okul binasını yaptıracak Murat Bayburtlu isimli hayırseverler ile Bayburt Valiliği ve Demirözü Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza törenine Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ve hayırsever vatandaşlar Orhan Ersen ile Murat Bayburtlu katıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, imza töreni öncesinde yapımı planlanan imam hatip ortaokulu hakkında Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ve Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen’den bilgi aldı. Hayırsever vatandaşlara katkıları dolayısıyla teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Bunlar hem memleketimiz hem de eğitim adına çok güzel hizmetler. Biz inanıyor ve biliyoruz ki meyve ağacı budandıkça daha verimli hale gelir. Sizlerde mallarınızla, mülklerinizle yapmış olduğunuz bu fedakarlığın ve hayırseverliğin karşılığını inşallah hem bu dünyada hem de öbür dünyada alacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Demirözü’nün güzel bir eğitim kampüsüne sahip olacağını dile getirdi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt’ta hayırsever vatandaşların birçok alanda çeşitli katkılarla güzel hizmetlere vesile olduğunu belirtti. Demirözü İlçesi’nde yapılacak okulun 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında hizmete alınacağını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, ilçede çalışmaları devam eden diğer projelerle birlikte Demirözü’nün güzel bir eğitim kampüsüne sahip olacağını dile getirdi.

Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen ise hayırsever Murat Bayburtlu’nun okul binasını yaptıracağını, Orhan Ersen’in ise kendisine ait 5 dekar arsayı ortaokul yapımı için bağışladığını bildirdi. Mevcut okulun çeşitli problemlere sahip olduğunu belirten Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, “Hâlihazırda kullandığımız okulumuz geniş bir yığma bina içerisindeydi. Öğrencimiz var fakat okulumuz yok. Yapılacak 8 derslikli ortaokulumuz bu ihtiyacımızı gidermiş olacak.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hayırsever vatandaşlar Orhan Ersen ve Murat Bayburtlu ile Bayburt Valiliği, ve Demirözü Belediyesi arasında dörtlü protokol imzalandı. Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Orhan Ersen ve Murat Bayburtlu isimli vatandaşlara katkıları dolayısıyla plaket verdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, hayırsever vatandaşlar Orhan Ersen ile Murat Bayburtlu ve diğer ilgililer katıldı. ​



