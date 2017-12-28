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Ordu Üniversitesi'nden Bayburt'a İkinci Kütüphane

Ordu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü "Bir Kitap Bin Umut "adlı kitap kampanyası kapsamında Bayburt'a İkinci Kütüphaneyi Kurdu.

Ordu Üniversitesi'nden Bayburt'a İkinci Kütüphane
28 Aralık 2017 Perşembe 12:08

1 yıl önce Ordu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü öğrencileri tarafından başlatılan "Bir Kitap Bin Umut" adlı kitap kampanyası kapsamında daha önce Arpalı Fatih Kostik İmam Hatip İlk orta okuluna bağış yapan öğrenciler son olarak Maden İlk orta okulu kütüphanesine kitap bağışında bulundu.

Atatürkçü Düşünce Kulübü temsilcisi Bedirhan Erel; Geçen 1 yıllık süre zarfında Türkiye genelinde 15 Bayburt'ta ise ikinci okulun kütüphanesini kurduk. Toplamda 10.000 kitap bağışladık. Amacımız Bayburt'ta ve Türkiye genelinde daha çok öğrenciye kitap desteğinde bulunmak, onların okuyan, araştıran, sorgulayan bireyler olmasını sağlamaktır. Bunun içinde herkesten ilk-ortaokul düzeyi masal, roman, hikaye kitabı bağışlarını beklemekteyiz. şeklinde sözlerini sonlandırdı.

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