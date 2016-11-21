Novruzov’dan 15 temmuz kişisel resim sergisi

Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği 2016 yılı Kültür sanat Onur ödülleri etkinlikleri kapsamında İstanbul Çigdemtepe köyü derneği destekli Çanakkale 18 mart üniversitesi güzel sanatlar fakültesi öğretim üyesi doçent Dr. Vahid Novruzov 15 temmuz demokrasi Ve şehitleri Anma Ve saygı kişisel resim sergisi açılacak.

Novruzov’dan 15 temmuz kişisel resim sergisi
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Dernek yönetim Kurulu başkanı Ülkü Koçan  yaptığı açıklamada   Aralık ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz Onur ödülleri etkinliğimizde ülke olarak zor bir sürecin içinden geçilmesi bizlerlide etkilemiştir dedi.
Bütün bu olup bitenlere karşı sanatçılar olarak duyarsızlık içinde sessiz kalamazdık
.Etkinliğimizin bir parçası olarak ta şehitlerimize Saygı noktasında gereğini yapma hissiyatı ile Türk resim sanatının ön de gelen isimlerin den Azeri sanatçımız doçent Dr. Sayın vahit Novruzov la görüşülerek çalışmalarımıza başlamış olduk Yaklaşık 20 görsel eserin  yer alacağı sergi17 Aralık 2016 cumartesi günü saat 14:00 de Bayburt Taşhan kültür merkezinde  izleyici ile buluşacak.

Bir hafta açık kalacak sergimizin oluşumu noktasında kardeş derneğimiz  İstanbul  Çigdemtepe köyü derneği iştiraki Ve Bayburt ziraat odası başkanlığının destekleyeceği sergi Bayburt un kültürel Ve sanatsal  gelişim sürecinde önemli bir kazanım sağlayacaktır dedi.


 
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