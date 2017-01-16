MEMUR-SEN BAYBURT İL TEMSİLCİLİĞİNİN EĞİTİM VE SOSYAL FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Memur-sen üyelerinin katılımıyla 15 günde bir gerçekleşecek Eğitim ve sosyal faaliyetler kapsamında, bu hafta Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Çoşkun misafir oldu.



Memur-Sen yeni binasında yapılan eğitim ve sosyal faaliyetine konuşmacı olarak katılan Çoşkun, sünnetin hayatımızdaki yeri ve önemi konusunu işledi. Hayatımızda hadisin önemi ve anlayış tarzı üzerine sohbet eden Çoşkun, şu konulara değindi; ‘ Dinimizin bir kaynağı Kur’an-ı Kerim, diğerinin ise Hadis olduğunu söyleyerek, günümüzde hadisleri yok sayarak, bize sadece Kur’an yeterli diyen kişilerin yanlış görüşte olduğunu vurguladı. Hadislerin toplumsal hayatımızda önemine değinen Çoşkun, dönemin şartlarının (Arap toplumu), örf ve adetlerinin, kültürel yaşamın bilinmeden, günümüz şartlarında eleştirmelerinin haksız bir itham olacağını söyledi.

Hadislere bütüncül bakış olarak; tesbit, anlama ve anlatma bağlamında bir inceleme olarak hadis konusuna giriş yapan Çoşkun söylemlerine şu şekilde devam etti; ‘ Bir hadisi veya hadisleri araştıracak kişide, onu ana kaynaklardan alma, Hadîs-i Şerif ilimlerine ve ıstılahlarına vakıf olma ve ön yargılardan uzak durma gibi daha ilk başta bulundurması gereken bazı özellikler vardır. Hadîs-i Şerif karşısındaki duruşunu bu şekilde hazırlayan kişinin Hadîs-i

Daha sonra Sendika Üyelerinin sorularını cevaplayan Çoşkun, kendisi de dâhil herkesin dini sadece anlatan değil, yaşayan fertler olarak da toplumda yer edinmesi gerektirmelerini vurgulayarak, sohbetine son verdi.



Memur-Sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Özbey’in burada yaptığı açılış konuşmasında, 15 günde bir Sendika Binamızda gerçekleştireceğimiz eğitsel ve Sosyal faaliyetlerimizden ilkini gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Burada üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği sağlamayı amaçlamaktayız diyerek sözü konuşmacı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Çoşkun’a bıraktı.Memur-Sen yeni binasında yapılan eğitim ve sosyal faaliyetine konuşmacı olarak katılan Çoşkun, sünnetin hayatımızdaki yeri ve önemi konusunu işledi. Hayatımızda hadisin önemi ve anlayış tarzı üzerine sohbet eden Çoşkun, şu konulara değindi; ‘ Dinimizin bir kaynağı Kur’an-ı Kerim, diğerinin ise Hadis olduğunu söyleyerek, günümüzde hadisleri yok sayarak, bize sadece Kur’an yeterli diyen kişilerin yanlış görüşte olduğunu vurguladı. Hadislerin toplumsal hayatımızda önemine değinen Çoşkun, dönemin şartlarının (Arap toplumu), örf ve adetlerinin, kültürel yaşamın bilinmeden, günümüz şartlarında eleştirmelerinin haksız bir itham olacağını söyledi.Hadislere bütüncül bakış olarak; tesbit, anlama ve anlatma bağlamında bir inceleme olarak hadis konusuna giriş yapan Çoşkun söylemlerine şu şekilde devam etti; ‘ Bir hadisi veya hadisleri araştıracak kişide, onu ana kaynaklardan alma, Hadîs-i Şerif ilimlerine ve ıstılahlarına vakıf olma ve ön yargılardan uzak durma gibi daha ilk başta bulundurması gereken bazı özellikler vardır. Hadîs-i Şerif karşısındaki duruşunu bu şekilde hazırlayan kişinin Hadîs-i Şerifleri değerlendirebilecek sağlıklı bir altyapıya sahip olması gerektiği söylenebilir. Esasen Hadîs-i Şerif bütüncül bir tarzda değerlendirme işlemi bu aşamadan sonra başlayacaktır. Buna göre, sırasıyla; önce Hadîs-i Şeriflerin sıhhati sened ve metin tenkidi bütünlüğünde tesbît edilmeli, daha sonra sahîh olduğuna hükmedilen söz konusu hadîs; dil özellikleri, bağlam ve bağlayıcılık bütünlüğünde anlaşılmalı ve nihayet bu şekilde anlaşılan Hadîs-i Şerif, anlatılacak insanların durumları gözetilerek anlatılmalıdır. Buna göre Hadîs-i Şerif bütüncül bakış, hem araştırmacı, hem sıhhat tesbiti, hem anlama ve hem de anlatma aşamasıyla ilgili hususların bütününü birden kuşatmaktadır ’dedi.Daha sonra Sendika Üyelerinin sorularını cevaplayan Çoşkun, kendisi de dâhil herkesin dini sadece anlatan değil, yaşayan fertler olarak da toplumda yer edinmesi gerektirmelerini vurgulayarak, sohbetine son verdi.