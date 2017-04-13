MEB DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ SALİH AYHAN, 25 YIL ÖNCE MEZUN OLDUĞU OKULU ZİYARET ETTİ.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Hemşerimiz Salih Ayhan, 1989 – 1992 yılları arasında eğitim gördüğü ve 25 yıl önce mezun olduğu Bahir Necati Sorguç İmam Hatip Yatılı Bölge Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan ;” Memleketim Bayburt’ta olmaktan mutlu okuyup 25 yıl önce mezun olduğum Bahir Necati Sorguç İmam Hatip Yatılı Bölge Okulu’nu ziyaret ederek eski anılarımı tazelemekten çok bahtiyarım.

1989 – 1992 Yılları arasında tam da bu sıralarda eğitim görürken 25 yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Genel Müdür olarak ziyaret etmek çok farklı bir duygu. Öğrencilerimizden çok çalıştıklarında onlarında, Bakan, Milletvekili, Genel Müdür, olabileceklerini ve gayret gösterdikten sonra hedefe ulaşmamanın imkansız olduğunu belirtiyorum.

Ziyaret esnasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan’a, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan eşlik etti.