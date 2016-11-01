Koçan kariyer günlerinin konuğu oldu

Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği başkanı ressam sanatçı Ülkü Koçan Bayburt Kaleardi 75. yıl okulu kariyer günlerinin konuğu oldu.

Okul idaresi öğretmenler ve öğrencilerin katılım ile gerçekleştirilen konferansa Bayburtlu sanatçılarımızın Tanıtım sinevizyonu ve derneğin faaliyetlerinin yer aldığı bir sunumla başladı.

Toplumun sanat ve sanatçı ilişiği yani sıra yerel kültürün gelişiminde sanatçının toplumdaki konumunun Ülkü koçan tarafından öğrencilere anlatıldığı konferansta koçan;

Her şeyin gerçekleştirilen bileceği hayallerle başlatılacağı bir dünyamızın var olduğu olgusu gerçeği ile hayata dair planlar yapa bilir hatta bunu gerçekleştirmek için gayret ve çabalar sarf ede bilirsiniz, ama ne olursa olsun asla hayallerinizin ötelemeyin söyleminde bulundu.

Derneğin sanat projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verildiği konferansta öğrencilere konser, duvar resmi ve sanat içerikli bir gezi talebinin sözünü verdiği konferans öğrencilerin İmza talepleri ile son buldu.

