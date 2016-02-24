KIRKLARTEPE BARAJI İLE 57 BİN DEKAR ZİRAİ ARAZİ MODERN SULAMA SİSTEMİNE KAVUŞACAK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt’ta inşa edilecek Kırklartepe Barajı Sulaması’nın yapım ihalesi gerçekleştirildiği açıklandı.

KIRKLARTEPE BARAJI İLE 57 BİN DEKAR ZİRAİ ARAZİ MODERN SULAMA SİSTEMİNE KAVUŞACAK
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Bayburt Aydıntepe Çayıryolu Projesi Kırklartepe Barajı ve Sulaması ile bölgenin münbit topraklarının suya doyacağını ifade eden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Kırklartepe Barajı tamamlandığında 57 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak. Hizmete alacağımız tesis ile çiftçilerimiz aynı topraklardan daha fazla gelir elde edecekler. En kısa zamanda hizmete alınacak baraj ile 57 bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.” dedi.
Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, proje ile milli ekonomiye 2 milyon 397 bin lira katkı sağlanacağını ve 6.285 kişiye istihdam kapısı açılacağını da sözlerine ekledi.
 
 

Etiketler; #baraj
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mustafa - 11 ay önce
sn bakanımızdan Allah razı olsun
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