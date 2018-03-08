İl genelinde 294 vatandaş okuma kurslarına katıldı..

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Bayburt İlimizde 294 kursiyerle derslere başlandı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen açılış dersine katıldı.

Çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can’dan bilgiler alan Vali Pehlivan, kursa katılan vatandaşlarla sohbette bulunup, kurs hakkındaki düşüncelerini dinledi.

Ülke genelinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği’nin Bayburt’ta düzenlenen 40 kurs ile bugün başlatıldığını belirten Vali Pehlivan, İl genelinde 294 vatandaşın bu kurslara katıldığını bildirdi.

Vali Pehlivan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde ülke genelinde başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği’ kapsamında İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızı dahil etmek suretiyle okuma yazma bilmeyenlerin sayısını tespit etmek üzere ilk adım olarak bir alan taraması gerçekleştirdik. Gerek il ve ilçe merkezlerimizde gerekse mahalle ve köylerimizde yaptığımız bu alan taraması sonucu ilk etapta 294 vatandaşımızın katılımıyla bu kurslarımızı başlattık. Amacımız Bayburt ilimizde okuma yazma bilmeyen herkese ulaşmak. Okuryazarlık Seferberliği üst başlığı olarak ilimizde ‘Okuyorum, Yazıyorum, Yaşıyorum’ alt başlığı oluşturduk. Okuma yazmanın yaşamın önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz.” dedi.



Vali Pehlivan kurslara katılanların okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşadıklarını aktararak, “Onların mutlu olduğunu görmek bizleri daha çok mutlu ediyor. Kurslarımıza çocuğu ve torunu ile gelen vatandaşlarımız oluyor. Bu kurslarımız birinci kademe kurslar. Bunun sonrasında vatandaşlarımızın ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak ikinci kademe kurslarımız veriliyor. Bayburt Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimizin koordinesinde düzenlenen birinci kademe kurslarımızı bu seferberliğin amacına uygun bir şekilde yürüteceğiz. Hedefimiz okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tamamına ulaşıp Bayburt’ta bu oranı sıfırlamak, ilimizde okuma yazma bilmeyen kalmadı diyebilmek. Bu konuda ayrıca mobil ekipler kurarak merkeze uzak noktalarda, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza tespit ve talep durumuna göre evlerinde kurs vermeyi de planlıyoruz. Muhtarlarımızla bu konuyu görüştük, köy ve mahalle odalarını da bu amaçla kullanacağız. İsteyen vatandaşlarımız köy odalarına gelecek imkanı olmayanlara da mümkün olduğunca evlerinde ulaşmaya çalışacağız. Bu hizmeti ayaklarına götüreceğiz. Bu şekilde yıl sonuna geldiğimizde okuryazarlık konusunda inanıyorum ki önemli mesafeler kat etmiş olacağız. Bu kursa ilgi gösteren bütün vatandaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu seferberliğin hem ülkemiz hem de ilimiz açısından hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Mili Eğitim Müdürü Soner Can, Zahit Efendi Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun ve diğer ilgililer eşlik etti.