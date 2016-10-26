‘HAYDİN BAYBURT'A HAYDİ’ FİLMİNİN ÖN GÖSTERİMİ YAPILDI

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’nın katkılarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Haydin Bayburt’a Haydi’ adlı Bayburt tanıtım filminin ön gösterimi Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

‘HAYDİN BAYBURT'A HAYDİ’ FİLMİNİN ÖN GÖSTERİMİ YAPILDI
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Programa Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu, KUDAKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Ali Çakal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunmasıyla başlayan program ‘Haydin Bayburt’a Haydi’ adlı tanıtım filminin proje aşamasındaki çalışmalarının slayt şeklinde sunumuyla devam etti.
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu hazırlanan tanıtım filmine ilişkin yaptığı konuşmada, tanıtım filmi çalışmasıyla Bayburt için bir turizm destinasyonu oluşturmak istediklerini ifade ederek, “Proje kapsamında il sınırları içerisinde olup yeterli düzeyle bilinmeyen tarihi ve doğal mekânların fotoğraflarını çekerek bunları arşivledik. Bundan sonraki tanıtım çalışmalarımız da bu arşiv bizlere büyük kolaylıklar sunacak.” dedi.
İl Kültür Müdür Vekili Kurtoğlu’nun konuşmasının ardından verilen mini konser sonrası ‘Haydin Bayburt’a Haydi’ adlı tanıtım filminin ön gösterimi yapıldı.
Bayburt’un tarihi ve turistik bölgelerinde yapılan havadan çekim görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi davetlilerin beğenisini topladı.

Bayburt’un birçok tarihi ve doğal güzelliği içerisinde barındırdığını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu ise ‘Haydin Bayburt’a Haydi’ adlı filmin Bayburt’un sürekli ihtiyaç duyduğu tanıtım çalışmalarına büyük katkı sunacağını dile getirdi. Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt’un asayiş yönünden Türkiye’nin sayılı illerinden biri olduğunu belirterek, “Biraz önce izlediğimiz filmde belki çoğumuzun görmediği ya da gidip gezmediği birçok güzelliği kendi içerisinde barındıran Bayburt, inşallah önümüzdeki süreçte yapılacak yeni çalışmalarla üniversite şehri olmasının yanı sıra turistik ve kültürel özelliklerini de ön plana çıkartarak aynı zaman da bir turizm ve kültür şehri de olacaktır. Bu vesileyle bu proje de emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bayburt için yapılan çalışmalarda yönetim kademelerinde görevli olan herkese büyük sorumluluk düştüğünü hatırlatarak sözlerine devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, “İlimiz adına yapılan her çalışma önemli. Bu noktada hepimizin empati yaparak ortaya konulan çalışmalara değer vermesi gerekir.” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
Program filmin ön gösterimine katılan davetlilerin toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.


 

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