Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler” Edebiyat Söyleşisi

‘Can Veren Pervaneler’ adlı edebiyat söyleşisi Av. Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

Üniversitemiz tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve misafir katıldı.

TRT kanallarında edebiyat söyleşileri de yapan Av. Hayati İnanç, divan şiirinin derinliklerini kendine has üslûbuyla anlatarak, genç nesillere divan şiirini sevdirmek adına önemli bir konuşma yaptı. Program sonunda Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından Av. Hayati İnanç’a plaket takdim edildi.