Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler” Edebiyat Söyleşisi

‘Can Veren Pervaneler’ adlı edebiyat söyleşisi Av. Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler” Edebiyat Söyleşisi
banner330
Üniversitemiz tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve misafir katıldı.
 TRT kanallarında edebiyat söyleşileri de yapan Av. Hayati İnanç, divan şiirinin derinliklerini kendine has üslûbuyla anlatarak, genç nesillere divan şiirini sevdirmek adına önemli bir konuşma yaptı. Program sonunda Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından Av. Hayati İnanç’a plaket takdim edildi.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
BAYBURTGRUP İKİNCİ YARI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Sonraki Haber
Şipal Ağabeyleri gibi oda Türkiye Şampiyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.