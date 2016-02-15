HALK OYUNLARI YARIŞMASI COŞKULU GEÇTİ

Bayburt’ta düzenlenen Kulüplerarası ve Okullararası Halk Oyunları Yarışması Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti.

Öğretmen evi Müdür Yardımcısı Ayhan Dursun’un sunuculuğunu yaptığı yarışmaya katılan gençlerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Okulların müdür ve öğretmenlerinin yanı sıra yarışmaya katılanların aileleri dereceler açıklanana kadar büyük heyecan yaşadılar.Dört saatten fazla süren yarışma sonrası dereceye giren ekiplere kupaları verildi. Kupalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Yurt kur il müdürü Şerif Bayram, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mete Türker, İşkur İl Müdürü Ömer Akdeniz ve Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Ahmet Karslıoğlu tarafından verildi.Yarışmada dereceye girenler sırasıyla şöyle;1-Bayburt Folklör Kurumu Gençlik Ve Spor Kulübü1-Gençlik Merkezi Gençlik Ve Spor Kulübü2-Bayburt Folklör Kurumu Gençlik Ve Spor Kulübü3-Yüzbaşı Şehit Ağah Gençlik Ve Spor Kulübü4-Bayburt Ortaokulu Gençlik Ve Spor Kulübü1-Korkut Ata Gençlik Ve Spor Kulübü1-Gençlik Merkezi Gençlik Ve Spor Kulübü1-Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu2-Şair Zihni İlkokulu3-21 Şubat Kurtuluş İlkokulu4-Toki Şair Celali İlkokulu5-Şehit Fatih Kostik İlkokulu6-Kaleardı İlkokulu7-Yüzbaşı Şehit Ağah İlkokulu1-Mahmut Kemal Yanbeğ Ortaokulu2-Bayburt Ortaokulu3-Yüzbaşı Şehit Ağah Ortaokulu4-Toki Şair Celali Ortaokulu1-Halk Eğitim Merkezi Akşam Ve Sanat Okulu