HALK OYUNLARI YARIŞMASI COŞKULU GEÇTİ

Öğretmen evi Müdür Yardımcısı Ayhan Dursun’un sunuculuğunu yaptığı yarışmaya katılan gençlerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Okulların müdür ve öğretmenlerinin yanı sıra yarışmaya katılanların aileleri dereceler açıklanana kadar büyük heyecan yaşadılar.
Dört saatten fazla süren yarışma sonrası dereceye giren ekiplere kupaları verildi. Kupalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Yurt kur il müdürü Şerif Bayram, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mete Türker, İşkur İl Müdürü Ömer Akdeniz ve Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Ahmet Karslıoğlu tarafından verildi.
Yarışmada dereceye girenler sırasıyla şöyle;
2016 Yılı Bayburt Halk Oyunları Düzenlemesiz Dal İl Birinciliği Yarışma Sonuçları
Minikler Karma
1-Bayburt Folklör Kurumu Gençlik Ve Spor Kulübü
Yıldızlar Karma
1-Gençlik Merkezi Gençlik Ve Spor Kulübü
2-Bayburt Folklör Kurumu Gençlik Ve Spor Kulübü
3-Yüzbaşı Şehit Ağah Gençlik Ve Spor Kulübü
4-Bayburt Ortaokulu Gençlik Ve Spor Kulübü
Gençler Karma
1-Korkut Ata Gençlik Ve Spor Kulübü
Büyükler Karma
1-Gençlik Merkezi Gençlik Ve Spor Kulübü
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bayburt Okul Sporları Halk Oyunları Düzenlemesiz Dal İl Birinciliği Yarışma Sonuçları
Minikler Karma
1-Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu
2-Şair Zihni İlkokulu
3-21 Şubat Kurtuluş İlkokulu
4-Toki Şair Celali İlkokulu
5-Şehit Fatih Kostik İlkokulu
6-Kaleardı İlkokulu
7-Yüzbaşı Şehit Ağah İlkokulu
Yıldızlar Karma
1-Mahmut Kemal Yanbeğ Ortaokulu
2-Bayburt Ortaokulu
3-Yüzbaşı Şehit Ağah Ortaokulu
4-Toki Şair Celali Ortaokulu
Gençler Karma
1-Halk Eğitim Merkezi Akşam Ve Sanat Okulu
Bayburt’ta düzenlenen Kulüplerarası ve Okullararası Halk Oyunları Yarışması Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti.
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