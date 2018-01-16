Fas’taki Karaviyyin Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi işbirliği protokolü..

Bayburt Üniversitesi’nden Dünyanın ‘En Eski’ Üniversitesine Uzanan Bilim Köprüsünün Temelleri Atıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Guiness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak kayıt altına alınan Fas’taki Karaviyyin Üniversitesi’nin Darülhadis el-Hasaniye Enstitüsü ile Bayburt Üniversitesi Arasında iki farklı işbirliği protokolü imzalandı.

Fas’ın başkenti Rabat’taki Darülhadis el-Hasaniye Enstitüsü’nde düzenlenen imza töreninde, ‘Mevlana Öğrenci Değişim Programı’ ve ‘Karşılıklı Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi’ başlıklarındaki iki farklı protokol hayata geçirildi. Bayburt Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Darülhadis el-Hasaniye Enstitüsü adına ise Müdür Prof. Dr. Ahmed el-Hamlişi’nin imzaladığı protokol ile iki üniversite arasındaki stratejik işbirliği ve kültürel paylaşımın artacağı kaydedildi.

İmzalanan Protokoller hakkında açıklamada bulunan Rektör Coşkun, bilimin evrensel olduğuna inandıklarını belirterek, nerede olursa olsun onu gidip getirmek istediklerini dile getirdi. Coşkun ayrıca, iki ülke arasındaki kültürel ve tarihsel bağın Osmanlı dönemine dayandığını, ortak paydada yükselecek bilimsel mutabakatın her iki ülkeye de faydalı olacağını ifade etti.

Protokol hakkında açıklamada bulunan Enstitü Müdürü el-Hamlişi ise, karşılıklı işbirliğinin iki taraf için de çok hayırlı bir gelişme olduğunun altını çizerek, öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ufukların açılmasına vesile olacağını sözlerine ekledi.

İmza protokolüne üniversite heyetlerinin yanı sıra, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat da iştirak etti.

Oldukça eski bir gelenekten beslenen Karaviyyi Üniversitesi’nde, bin yılı aşkın süredir süregelen; 20 kişilik çemberlerden oluşan bir eğitim sistemi uygulanıyor. Üniversitede kurucu Fatima el-Fihri’nin yanı sıra, felsefeciler Ibn Haldun, Ibn Rüşd ve Ibn Bace; tıp alimlerinden Ibn Meymun, Coğrafyacı Eş-Şerif el-İdrisi ve mutasavvıflar Ibn Hazm ile Abdüsselam Bin Meşiş ve diğer nice alimlerin yetiştiği biliniyor.