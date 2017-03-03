EĞİTİMDE KALİTEYİ ARTIRACAK PROJE HAYATA GEÇİYOR

Bayburt Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) toplantısı Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi. Bayburt’ta eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden 14 bin öğrenciyi kapsayan projeyle milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, teknolojiyi üst seviyelerde kullanarak akademik başarıda artış sağlayan bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. İlk olarak Mart ve Haziran ayları arasında uygulanıp ilerleyen yıllarda güncellenerek devam ettirilmesi planlanan proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okul ve kurumlarda çeşitli faaliyetler hayata geçirilip, verimliliği izlenecek.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında büyük çoğunluğunu eğitimcilerin oluşturduğu proje paydaşlarına hitap eden Vali İsmail Ustaoğlu, ildeki yöneticiler olarak eğitim üzerinde önemle durduklarını ifade etti. Projenin hayata geçirilmesiyle eğitimde önemli mesafeler kat etmeyi hedeflediklerini bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Hayata geçireceğimiz bu projeyle çocuklarımızın saklı kalan yeteneklerini ortaya çıkararak onları çok yönlü bir biçimde geleceğe hazırlayacağız.” dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu, başarıyı sınavlardan elde edilen puanlara göre değerlendirmenin tamamen doğru olmadığını aktararak, “Şu an çocuklarımız adeta robotlaşmaya doğru gidiyor. Tüm zamanını bir odaya kapanık durumda geçiriyor. Evlerimizde bile çocuklarımızı birkaç gün görmediğimiz zamanlar oluyor. En yakınındaki arkadaşını bile rekabetin ötesinde kendisine düşman gibi görebiliyor. Bu maalesef çok kötü bir durum. Bizim bunları acil olarak düzeltmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Ailelerin, öğrencileri çeşitli nedenlerle başarılı olmaya zorlamasının kendine yabancılaşmayı da beraberinde getirdiğini kaydeden Vali İsmail Ustaoğlu, “Bir bakıyorsunuz çocuklarımız dünyadan bihaber, sosyal çevreden uzak bir şekilde yetişmiş. Bunun da uzun vadede çok ciddi sıkıntıları beraberinde getirdiğine tanıklık ediyoruz. İşte bizim 6 başlık altında hayata geçireceğimiz bu proje kapsamında uygulayacağımız faaliyetlerle çocuklarımızı geleceğe hazırlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ise eğitimin konusu itibariyle dünyanın en kıymetli ve en meşakkatli işlerinden biri olduğunu dile getirdi. Kalite kavramının anlam itibariyle eğitimin potansiyeline, sorumluluğuna ve hedeflerine en uygun tanımlamaları içinde barındırdığını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, “Eğitimde kaliteyi geçerli ve sürekli kılmak hizmet ettiği insan kaynağının büyüklüğü, kalkınmada ve gelişmede edindiği kilit konum ve yüz yıllardır mevcudiyetini koruyan kadim medeniyetimizin gelecek çağlara taşınması adına ülkemiz için daima vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız ve yapacağımız her çalışmada bu anlayışı temel alan bir yaklaşım ve bu anlayıştan doğan büyük sorumluluğumuzun farkında olan bir çalışma azmiyle şehrimizde eğitim, öğretim faaliyetlerinin en kaliteli şekliyle yürütülmesi için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Akdoğan tarafından proje detaylarının anlatıldığı tanıtım toplantısı sonrasında Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu tarafından konferans verildi. Toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ve diğer proje paydaşları katıldı.​

