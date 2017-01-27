EĞİTİM VE GELECEĞİMİZ PANELİ

Bayburt Üniversitesi tarafından “Eğitim ve Geleceğimiz” konulu panel düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, diğer kurum amirleri, akademisyenler, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.Paneli Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu yönetti. Panelde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör konuşma yaptı.Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu açılış konuşmasında; panelin amacının eğitim ve geleceğimiz konusunda karşılıklı fikir alış verişi yapmamız gerektiği olduğunu ifade etti.Daha sonra söz alan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili konuşmasında; eğitim ile ilgili geleceğimizin yeniden inşa edilmesinin eğitimle olabileceğinden bahsetti. Bilgili konuşmasının devamında; yazar akademisyen ve fikir adamı olan Nurettin Topçu’nun maarif tanımından bahsederek birçok örnekler verdi. Yeni müfredat ile ilgili herkesin fikir ve öneride bulunmasını, oluşacak bu müfredatta herkesin önerisine yer vereceklerini söyledi.Son konuşmacı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ise konuşmasında; okumanın önemine değinerek eğitim için okumak gerektiğinden, eğitimin hayata tutunmanın ilk başlangıç olduğundan bahsetti.Panel konuşmacılara sorulan soruların cevaplandırılması ile sona erdi.