DEDE KORKUT KOLEJİ YENİLİKÇİ BİR EĞİTİMLE DERSE BAŞLADI.

Özel Bayburt Dede Korkut Koleji 2016-2017 Eğitim Öğretim yılına açılış programıyla merhaba dedi.

DEDE KORKUT KOLEJİ YENİLİKÇİ BİR EĞİTİMLE DERSE BAŞLADI.
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İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Koçyiğit, Kolej Kurucu Müdürü Raci Bayrak ve Kolej Müdürü Serhat Kılıç, Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen açılış töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşının seslendirilmesi ile devam etti.
Yenilikçi eğitim öğretim anlayışı ile öğrencilerine yaşam boyu başarının yolunu açmayı hedeflediklerini belirten Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Kurucu Müdürü Raci Bayrak,
“ Bir Milletin gerçek kurtuluşu ancak milli eğitim olur “  sözünü söyleyen Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefi doğrultusunda; Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul kademesinde bütün branşlarda iddialıyız ve alanlarında en iyi kadroyla yola çıktık, özel kolej imkânlarının en iyisini öğrencilerine sunacağız ve geleceğin nesillerini yetiştireceğiz.
Türkiye’de koleji olmayan iki ilden bir olan Bayburt’ta 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Özel Dede Korkut Koleji geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştireceğiz ” dedi.
 Bir daha 15 Temmuzların yaşanmayacağı ve yaşatılmayacağı güzel günlerin gelmesi için geleceğimizin teminatı çocuklarımıza Atamızı, Vatanımızı, Bayrağımızı sevmeyi ve onun uğrunda gerekirse can verecek gençlik yetiştirilmesi gerektiğini belirten Kolej Müdürü Serhat Kılıç;
“ Anne ve Babalarının çocuklarına bırakacağı en büyük Miras eğitimdir, çünkü Eğitim, Ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir toplum olarak yaşatır, ya da tutsaklığa ve yoksulluğa terk eder. İşte bu yüzden en kaliteli, en yüksek düzeyde değişimi ve gelişimi hem gözlemleyip hem de yaşamına ikame ettirecek öğrencileri yetiştireceğiz” dedi.
Program öğrencilerin, İlköğretim, Dede Korkut, Bayrak temalı şiirlerini okunmaları ve öğrencilerin sınıflarında ders başı yapması ile sona erdi.








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