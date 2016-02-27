Dede Korkut Diyarında Âşıklar Şöleni

Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Avrasya Âşıklar Derneği tarafından Bayburt Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Âşıklar Şöleni Bayburtlular tarafından oldukça yoğun ilgiyle karşılandı. Dede Korkut’a Gidiyoruz sloganıyla bu yıl ilk defa düzenlenen ve Ankara’da başlayan şölenin ikinci durağı Bayburt oldu.

3 Ülkeden 17 Âşık Katıldı

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ dan toplamda 17 aşığın katıldığı şölende Erzurum’dan Nuri Çırağı, Cemal Divani , Sıtkı Eminoğlu, Şeyda Erdal, İhsan Yavuzer, Rahim Sağlam, Erol Şahiner , Aşık Zeki Erdali, Kars’tan Mustafa Aydın, Orhan Üstündağ , İsmail Aladağlı, Gürcistan’dan Aşık Nargile, Aşık Şahbaz ve Aşık Tebriz, Azerbaycan’dan Yrd. Doç. Dr.Seher Atmaca, Van Erciş’ten Ahmet Poyrazoğlu ve Bayburt’tan Âşık Süphani sahne aldı.

Başkanımız Memiş Şiirle Selamladı

Şölen öncesi gerçekleşen selamlama konuşmalarında kürsüye çıkan Belediye Başkanı Mete Memiş Şair Cemaleddin Aytemür’ün

Cennet misali yurdum, sende doğdum büyüdüm

Mazin şanlı tarihtir, benim şirin Bayburt´um.

Barkal olmuş Bağraslı, Kafkas Çoruh Araslı

Temel Türklüğe yaslı yiğit ırkın Bayburt´um.

Abdul Vahhab S a h a b i hayat nuru mehtabı

10 Halkı İ s l a m´ a tabi dindar olan Bayburt´um.

Cemal kutsal toprağın Ay – Yıldızlı Bayrağın

60 Gelip geçen her çağın Türk elisin Bayburt´um.

Dizleriyle başladığı konuşmasında Bayburt’un Türk kültür ve tarihinin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Bu şehir-i Bayburt Türk kültür tarihinin önemi şehirlerinden biridir. Bayburt âşıklık geleneğinde, şiir söylentilerinde, edebiyat okumalarında, hikâye yazmalarında, hekat dinlemelerinde Türkiye’mizin kayda değer şehirlerinden biridir.



Bayburt İrşadi Babaların Şair Zihnilerin Yurdudur



Bayburt İrşadi Babayı yetiştiren bir şehirdir. İrşadi Baba ki Kısas-ı Enbiyayı manzum şiir şeklinde yazmış tamamlayamadığı kısmını torunu Ağlar Baba tamamlamıştır. Bayburt Bayburt’u en iyi tanıtan, Bayburt kıymetli şairlerinden Zihni’yi yetiştiren şehirdir. Zihni ki Bayburt’u tanıtıyorken Aşina-yı hakayık-ı mecazdır Bayburt Neşr-ü tahsilde Mısr-i hicazdır Bayburt. Gülü yok sümbülü yok endelibi var amma ahdi gülşen de şehri şirazdır Bayburt. Diyerek Bayburt’unu tanıtmıştır. Ve Bayburt Celali’yi yetiştiren şehirdir. Hani Celali diyor ya; Sakla Celâlî'yi gevher taş gibi, Altuntasta od görmemiş aş gibi, Parmağında hâtem yüzük kaş gibi, Evimin sultanı sen safa geldin.



Sözü Âşıklarımıza Bırakma Zamanıdır



Bugün burada sözü uzatmak bize düşmez. Biz sözü sözün sahiplerine ta ciğerlerinden kalemlerine kan çeker gibi sözlerini dillerine getiren âşıklarımıza bırakma zamanıdır. Ben bu duygu düşüncelerle sahneyi bize dolu dolu bir gece yaşatacak, bizleri maveraya götürecek, taslarımızı muhabbetle dolduracak, o güzel şiirleriyle gecemizi aydınlatacak âşıklarımıza bırakmak istiyorum.



Katılımcılara Plaket Takdim Edildi



Selamlama konuşmalarının ardından ise sahne âşıklara bırakıldı. Âşıklık kültürünün tarihin çok eski dönemlerinden beri var olduğu Bayburt’ta, bağrından birçok önemli halk ozanı çıkaran Bayburtlulara unutulmaz dakikalar yaşatan âşıklar sahne performanslarıyla vatandaşlardan tam not aldı.



Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ve belediye başkan yardımcılarının da katıldığı program Başkan Memiş ve Rektör Coşkun’un şölende sahne alana aşıklara plaket takdim etmesiyle sona erdi.

