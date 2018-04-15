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Boğaziçi'nde Düzenlenen Yarışmada Bayburt Üniversitesi 3. Oldu

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü’nün organize ettiği 18. Uluslararası Öğrenci Çelik Köprü Yarışması’nda 3. Olarak büyük bir başarıya imza attı. Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerden çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmaya, ‘Özgür Yunuslar’ adıyla katılan ekip, 2500 Liralık ödülün de sahibi oldu..

Boğaziçi'nde Düzenlenen Yarışmada Bayburt Üniversitesi 3. Oldu
15 Nisan 2018 Pazar 14:54

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü’nün, öğrenci çalışmalarını desteklemek ve geleceğin mühendislerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği yarışmada, birçok Üniversiteyi geride bırakarak 3.lük ödülüne layık görülen proje, büyük beğeni topladı. Özgür Yunuslar ekibindeki Alaettin Sağdıç, Ali Sağdıç, Cihat Sarıkaya, Çağdaş Erüst ve Gökhan Yadigaroğlu isimli öğrenciler, elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını ve Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademik personeli ile Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a desteklerinden dolayı yürekten teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Projenin konsepti ve ekip isminin ortaya çıkma hikayesi ile ilgili de açıklamada bulunan öğrenciler, Türk toplumunun özgürlüğe düşkün yapısını Yunus balığının hırçın dalgalar karşısındaki ‘özgürlük sıçrayışına’ benzettiklerini ve tasarımın da bu bağlamda ortaya çıktığını belirttiler. Yunusların yaşam alanları olan denizden sıçrayarak başka bir dünyaya doğru özgürleşmesinin kendilerini çok etkilediğini vurgulayan öğrenciler, Türk toplumun da tarih boyunca zor koşullara karşı özgürlüğünden taviz vermediğinin altını çizdi. Öğrenciler, İki yaka arasındaki mesafeyi, bir Yunusun özgürlüğe sıçrayış formunda birleştirdiklerini ve köprü tasarımının bu ana atıf yaptığını söylediler. 

Konuyla ilgili olarak Ekibi, danışmanları ve tüm Mühendislik Fakültesi personellerini tebrik ettiğini ifade eden Rektör Coşkun, başarıyı üreten bir kurum olma yolunda hızla ilerlediklerini ve öğrencileri başarıya giden yolda her zaman destekleyeceklerini bildirdi.

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