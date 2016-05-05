Bilimsel Yayın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve Mezuniyet Programı kapsamında verilen Bilimsel Yayın Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Bilimsel Yayın Ödülleri Töreni’nden önce bir konuşma yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, eskilerin ‘marifet iltifata tabidir’ sözünü hatırlatarak “Sene içerisinde çok çalışıp, çok yayın yapıp üniversitemizin sesini çok farklı alanlarda duyuran arkadaşlarımızın bir bölümüne bugün hediyelerini takdim ediyoruz. Bu ödül töreninde ödül verdiklerimiz sadece üniversitemizin gelişimine katkıda bulunmuştur anlamına gelmiyor. Çok iyi biliyoruz ki diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde çalışmaktadır. Burada birinciler, ikinciler ve üçüncüler ödüllendirilecektir. Bundan sonraki yıllarda detaylandırarak alanlara göre ödül vermeyi düşünüyoruz. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyor, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. ” dedi.Törende Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başarı gösteren 7 akademisyenimize ödül verildi.Sosyal Sorumluk ve Hizmet Ödülü kategorisinde ödüle layık görülen İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’na ödülü Bayburt Valisi Yusuf Odabaş tarafından; Yılın Bilim Adamı kategorisinde ödüle layık görülen Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rabil Ayazoğlu’na ödülü Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından; Kurumsal Performans Destek Ödülü kategorisinde ödüle layık görülen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı’ya ödülü Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu tarafından; AR-GE Performans Destek Ödülü kategorisinde ödüle layık görülen Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Karakaş’a ödülü Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından; Akademik Performans Ödülü kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Cüce’ye ödülü İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya tarafından; Akademik Performans Ödülü kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülen Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Çolak’a ödülü Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulkadir Yılmaz tarafından; Akademik Performans Ödülü kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülen Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Volkan Şenay’a ödülü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem tarafından verildi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinden sonra katılımcılar Bayburt Üniversitesi Kent ve Çevre Değerlerini Koruma Öğrenci Kulübü öğrencilerinin çektikleri fotoğraf sergisini gezdi.Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve Mezuniyet Programı bugün satranç turnuvası, masa tenisi final müsabakaları ve ödül töreni, 2. Uluslararası Öğrenci Festivali, Güldüre Güldüre adlı tiyatro ile devam edecek. Yöresel ürünler standı ise hafta boyu açık kalacak.