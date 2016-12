BAYDER'den 'Şirin Türküsü'

Bayburt Tarih, Kültür ve Edebiyat Derneği, 2013 yılında düzenlediği '7'den 70'e Şiirler Yarışıyor' ile 2015 yılında düzenlediği Bayburtlu Şair Zihni Şiir Yarışması'na katılan eserlerin enlerini bir kitapta topladı.

'Şiirin Türküsü' adıyla Yağız Yayınları'ndan okuyucuyla buluşan kitap 120 sayfa ve içerisinde 53 şiir yer alıyor.

Bayburt, Türkiye ve Türk Dünyası'ndan şairlerin eserlerinin yer aldığı kitaba önsöz yazısı yazan BAYDER Başkanı Fatih Dündar, kitapta yer alan şiirlerin yarışmalara katılım gösteren 600 eser arasından seçildiğini belirtti.

Dündar, önsöz yazısında şunları kaydetti:

"Her insan şair doğar fakat her insan şiir gibi yaşayamaz. Şiir seven, yaşantısını şiirle süsleyen, duygularını, sevincini, heyecanını şiirle ifade eden bir millet olma özelliği taşıyoruz. Şair-şiir varlığımız, tarihimizin kültürümüzün ve yaşantımızın zenginliği ve renkliliği ile alakalıdır.

Şiir, duygu, fikir ve gönül zaviyesinden gelen ürpermelerle oluşur. Acımız, sevdamız sevincimiz heyecanımız şiirlerle vücut bulur, türkü olur. Her türkünün bir şiir olduğunu söylemek mümkün fakat her şiirin türkü olduğunu söyleyemeyiz. Yaşanmışlık, kalıcılık ve kabul gerek türkü olmaya.

Bayburt Tarih, Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) olarak "Şiirin Türküsü" adıyla yayınladığımız bu kitabımız; 2013 yılında "7'den 70'e Şiirler Yarışıyor" adıyla kırk sekiz ilden şiirlerin katılımıyla Türkiye geneli, 2015 yılında "Bayburtlu Şair Zihni Şiir Yarışması" adıyla da Almanya, Tataristan, Kosova, Azerbaycan ve Türkiye'den kırk altı ilden şiirlerin katılımıyla uluslararası düzeyde birbirinden değerli yaklaşık altı yüz şiir arasından jüri kurulumuz tarafından seçilen şiirlerin türküsüdür.

Edebiyatta, şiire yeni yürekler kazandırmak, teşvik etmek ve cesaretlendirmek amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz şiir yarışmalarımızda büyük emekleri olan BAYDER Yönetim Kuruluna ve BAYDER Üyelerine, yüreğinde duygularıyla kavrulan, duyarlılıklarıyla yarışmamızı şereflendiren edebiyat neferlerine, günlerce şiirleri büyük bir titizlikle değerlendiren birbirinden kıymetli jüri kurulumuza ve Jüri Kurulu Başkanı Türkiye İLESAM Genel Başkanı Sayın Mehmet Nuri Parmaksız'a şahsım ve derneğim adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım."

Bayburt Tarih, Kültür ve Edebiyat Derneği'nin yayınladığı ilk kitap olma özelliğini de taşıyan 'Şiirin Türküsü' Yağız Yayınları'dan okuyucuyla buluşan diğer kitaplar gibi http://www.kitapyurdu.com adresinden temin edilebilir.