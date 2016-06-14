BAYDER'DEN KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE ÖNEMLİ KATKI

“Bayburt’un Kabuğunu Kıran İncileri” Projesi kapsamında yapılan çalışmalarla Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER), Bayburt’ta okuyan kız çocuklarının eğitimine önemli katkılar vermeye devam ediyor.



BAYDER Başkanı Fatih Dündar, Bayburt'un Kabuğunu Kıran İncileri Projesi sayesinde evlerinde kendi odası bile olmayan çocukların artık evlerinde kendilerine ait bir eğitim köşelerinin olduğunu, kendilerine ait bir dünyalarının olduğunu belirterek,

"Okuyan kız çocuklarının kabuklarını kırarak ilerde başarılı ve örnek insan olmalarına katkı sağlamak, gelecek adına bir şehre ve halkına yapılan en güzel yatırımdır.

Uzman eğitimciler tarafından özellikle köy ve beldelerde aileler için bilgilendirici aile ziyaretlerinin de gerçekleştirildiği projede, Çoruh Kız Meslek Lisesi ve Bahir Necati Sorguç Yatılı Bölge Okulu’nda birer adet etüt merkezi oluşturularak akıllı tahta sistemine sahip modern bir eğitim anlayışıyla iki adet etüt merkezi b

Maddi imkânı olmayan ailelerin evlerinde kız çocuklarının eğitimine katkı ve okuma azimlerine destek olmak amacıyla 50 kız öğrenciye eğitim köşesi oluşturulması (masa, kitaplık, çalışma sandalyesi) tamamlandı. Bu faaliyete Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer de katılarak destek verdi.

Hedefleri olan kız çocuklarının başarılarına destek olmak, sınavlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 100 kız çocuğuna çanta içerisinde sınıflarına göre SBS, YGS gibi sınavlara yönelik eğitim setleri ve test kitapları alınıp, dağıtıldı.”

Proje kapsamında kırsalda yaşayan çocuklara tiyatro, gezi ve sinema gibi etkinliklerle faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

BAYDER tarafından yürütülen bu proje ile Bayburt Üniversitesi, Çoruh Kız Meslek Lisesi ve Bahir N. Sorguç Yatılı Bölge Okulu ortaklığında Bayburt’ta, kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranlarını arttırmak, ildeki kız çocuklarına yönelik mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini güçlendirmek için faaliyetler gerçekleştiriliyor.BAYDER Başkanı Fatih Dündar, Bayburt'un Kabuğunu Kıran İncileri Projesi sayesinde evlerinde kendi odası bile olmayan çocukların artık evlerinde kendilerine ait bir eğitim köşelerinin olduğunu, kendilerine ait bir dünyalarının olduğunu belirterek,"Okuyan kız çocuklarının kabuklarını kırarak ilerde başarılı ve örnek insan olmalarına katkı sağlamak, gelecek adına bir şehre ve halkına yapılan en güzel yatırımdır.Uzman eğitimciler tarafından özellikle köy ve beldelerde aileler için bilgilendirici aile ziyaretlerinin de gerçekleştirildiği projede, Çoruh Kız Meslek Lisesi ve Bahir Necati Sorguç Yatılı Bölge Okulu’nda birer adet etüt merkezi oluşturularak akıllı tahta sistemine sahip modern bir eğitim anlayışıyla iki adet etüt merkezi b u okullara kazandırıldı.Maddi imkânı olmayan ailelerin evlerinde kız çocuklarının eğitimine katkı ve okuma azimlerine destek olmak amacıyla 50 kız öğrenciye eğitim köşesi oluşturulması (masa, kitaplık, çalışma sandalyesi) tamamlandı. Bu faaliyete Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer de katılarak destek verdi.Hedefleri olan kız çocuklarının başarılarına destek olmak, sınavlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 100 kız çocuğuna çanta içerisinde sınıflarına göre SBS, YGS gibi sınavlara yönelik eğitim setleri ve test kitapları alınıp, dağıtıldı.”Proje kapsamında kırsalda yaşayan çocuklara tiyatro, gezi ve sinema gibi etkinliklerle faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.