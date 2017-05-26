BAYBURT’TA TÜBİTAK FUARI

Bayburt Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda projelerini sergiledi.

Okul öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerin hazırlamış olduğu birbirinden nitelikli 20 projenin sergilendiği fuarın açılışını yapan Vali Yardımcısı Almalı, İl Milli Eğitim Müdürü Çağlayan ve beraberindekiler, fuardaki çalışmaları tek tek gezerek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldılar. Projelerini büyük bir heyecanla tanıtan öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Yardımcısı Almalı, öğretmenlerine de teşekkür etti.

TÜBİTAK tarafından öğrencileri bilim ve teknolojiye yönlendirmek amacı ile desteklenen bilim fuarları kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencileri tarafından da projeler hazırlandığını ve bu projeleri sergilemekten duyduğu mutluluğu dile getiren proje koordinatörü Ebubekir Öz, “Öncelikle, okulumuzda böylesi güzel bir etkinliğin gerçekleşmesi için gönüllü olan ve öğrencilerimize en güzel şekilde rehberlik yapan pek kıymetli öğretmen arkadaşlarıma ve bizden desteğini esirgemeyen okul idarecilerimize çok teşekkür ederim. Bunun yanında projelerin hazırlanmasında ve sunumunda görev alan tüm öğrencilerimizi de tebrik eder başarılar dilerim” dedi.

Bu etkinlik sayesinde öğrencilerinin derste öğrenmiş oldukları bazı teorik bilgileri uygulama imkanı bulduklarını ifade eden Matematik Öğretmeni Öz, “Ayrıca araştırma yapma, problem çözme, materyal üretme, proje hazırlama ve bunların sunulması konusunda da çok verimli olan ve kalıcı öğrenmeler sağladığına inandığım bu etkinliklere aktif olarak katıldılar. Matematik, Fen, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Tasarım alanında 20 proje hazırlanarak tamamlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızın okulumuzda tam anlamıyla bir Bilim ve Şenlik havası estirdiğini düşünüyorum. Sayın Valimizin ve Milli Eğitim Müdürümüzün katılımları ile de değer kazanan Bilim Fuarımızın, iler ki yıllarda daha yeni, güncel ve benzersiz projeler ile tekrarlanması dileğiyle, ilginizden dolayı size de teşekkür ederim” diye konuştu.

Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılışına Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin Akdoğan ve Bülent Koçyiğit, okul müdürü Mahmut Akbaş ile öğretmenler katıldı.