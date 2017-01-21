BAYBURT’TA 14 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI

2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle Bayburt genelinde 14 bin öğrenci yarı yıl tatiline girdi.

Vali İsmail Ustaoğlu, eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla Cumhuriyet İlk Okulu, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ve Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen karne törenlerine katıldı.İlk olarak Cumhuriyet İlk Okulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Vali İsmail Ustaoğlu burada 1-A Sınıfı öğrencilerine karnelerini verdi. Öğrencilerle yakından ilgilenerek ne olmak istediklerini soran Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilere karneleriyle birlikte çeşitli hediyeler vererek yarıyıl tatilini dinlenerek geçirmelerini söyledi. Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra 15 Temmuz İmam Hatip Orta Okulu’nda düzenlenen karne törenine katılarak 5-A, 5-B ve 5-C sınıfı öğrencilerine karnelerini verdi. Öğrencilere yarıyıl tatilini sosyal aktivitelerle geçirmelerini tavsiye eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Yarı yıl tatilinde ders çalışmak yok. Hangi kitapları beğeniyorsanız onları okuyun. Arkadaşlarınızla vakit geçirin. İkinci dönem okula başladığınızda iyi bir şekilde, hangi mesleği hedefliyorsanız onun için ders çalışmalısınız.” ifadelerini kullandı. Karne dağıtım töreninin ardından 15 Temmuz İmam Hatip Orta Okulu’nda ‘Z Kütüphane’nin açılışını gerçekleştiren Vali İsmail Ustaoğlu, kütüphanenin öğrencilerin kitap okumasına teşvik edilmesi noktasında güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi.Vali İsmail Ustaoğlu son olarak, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’ne geçerek burada düzenlenen karne töreni katıldı. Merkezde eğitimlerine devam eden öğrenciler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ve öğretmenlerden bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.Vali İsmail Ustaoğlu’na, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural ve İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan eşlik etti.​