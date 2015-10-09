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Bayburtlu alim Ekmelüddin Bâbertî'yi anlattılar

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi organizasyonuyla düzenlenen "4. Hadisçiler İhtisas Toplantısı ve Ülkemizdeki Hadis Çalışmalarının Evrenselleştirilmesi Çalıştayı” programı kapsamında Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumun ilk oturumunda konuşan Bayburtlu akademisyenler, sundukları tebliğlerlerle Bayburtlu alim Ekmelüddin Bâbertî'yi tanıttı.

Bayburtlu alim Ekmelüddin Bâbertî'yi anlattılar
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 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Sakallı’nın oturum başkanlığı yaptığı ilk oturumda Bayburtlu akademisyenlerden Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Alemdar, Bâbertî’nin Kimliği ve Kişiliği; Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Bâbertî’nin Fıkıhçılığı; Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kıyasettin Koçoğlu, Bâbertî’nin Kelamcılığı ve Mezheplere Bakışı üzerine tebliğ sundu.

Sempozyumun ikinci oturumunun başkanlığını ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Saklan yönetti. Bu oturumda Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nevzat Aydın, Bâbertî’nin Hadis/Sünnet Anlayışı ve Görüşlerini Hadisle Temellendirmesi; Manisa Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Akkuş, Bâbertî’nin Meşhur Haberi Fıkha Uygulaması; Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Beyler ise Bâbertî’nin Hadis Şerhçiliği üzerine bildiri sundu. 

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