Bayburt Vakfı’nın burs başvuruları başladı. Eğitime verdiği desteklerle bilinen Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 2017-2017 eğitim-öğretim dönemi için burs başvurularını almaya başladı.

Geçmiş yıllarda burs verdiği öğrenci sayısı 700’lere kadar çıkan Bayburt Vakfı’nın bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 15 Ekim olarak açıklandı.

Bayburt Vakfı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Dönem içinde burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, linkteki dosyayı info@bayburtvakfi.org.tr adresine 15 Ekim 2017 tarihine kadar mail olarak atmaları gerekmektedir.

BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

2016-2017 Öğrenim dönemi için:

1. Öğrenci belgesi, 2. Okuduğu sınıfı ve Not çizelgesi(TRANSKRİPT)’ini, info@bayburtvakfi.org.tr adresine mail olarak veya posta yoluyla ‘Kızılelma Cad. Ahmet Hikmet Sok. No.37 Fındıkzade-Fatih/İstanbul veya Yalı Mah. İmam Ali Sok. No:31 Maltepe/İstanbul adresine 15 Ekim 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.”