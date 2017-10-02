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Bayburt Vakfı’nın burs başvuruları başladı .

Bayburt Vakfı’nın burs başvuruları başladı. Eğitime verdiği desteklerle bilinen Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 2017-2017 eğitim-öğretim dönemi için burs başvurularını almaya başladı.

Bayburt Vakfı’nın burs başvuruları başladı .
02 Ekim 2017 Pazartesi 10:37

Geçmiş yıllarda burs verdiği öğrenci sayısı 700’lere kadar çıkan Bayburt Vakfı’nın bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 15 Ekim olarak açıklandı.

Bayburt Vakfı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Dönem içinde burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, linkteki dosyayı info@bayburtvakfi.org.tr adresine 15 Ekim 2017 tarihine kadar mail olarak atmaları gerekmektedir.

BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

2016-2017 Öğrenim dönemi için:

 1. Öğrenci belgesi, 2. Okuduğu sınıfı ve Not çizelgesi(TRANSKRİPT)’ini, info@bayburtvakfi.org.tr adresine mail olarak veya posta yoluyla ‘Kızılelma Cad. Ahmet Hikmet Sok. No.37 Fındıkzade-Fatih/İstanbul veya Yalı Mah. İmam Ali Sok. No:31 Maltepe/İstanbul adresine 15 Ekim 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.”

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