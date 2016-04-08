Bayburt Vakfı Yeni Yönetimi ilk toplantısını yaptı.

Bayburt vakfı Yeni Yönetimi İlk toplantısını İstanbul Anadolu yakasında Maltepe de bulunan vakıf binasında gerçekleştirdi.

Bayburt Eğitim,Kültür ve hizmet vakfı ,Bayburt Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlunun Milletvekili seçilmesinin ardından Boşalan Vakıf Başkanlığına Başkanvekili Lokman Saraç geçmişti.

Bayburt Eğitim ,Kültür ve Hizmet Vakfı Yeni yönetim kurulu ilk toplantısında Burs konusu,aidatlar Derneklerle koordinasyonun sağlanması, Bayburt ve Bayburtlu Hemşerilerimizle birlikte yapılacak etkinlikler,Fındıkzade bulanan binanın yeniden düzenlenmesi konularını görüştüler.

Vakıf Genel kurulunda yapılan seçimde Başkan seçilen Burs komisyonu Başkanı Nusret Parıldar ve yeni yönetimi ilk toplantısını Maltepe de bulunan vakıf binasında gerçekleştirdi.

Yeni yönetimde görev dağıtımı belli oldu.

Yönetim kurulu

Başkan Nusret Parıldar

Bakan Vekili Azmi Çoraklı

Genel Sekreter Ensar Başaran

Genel Muhasip Mehmet Kınalı

Asil Üyeler Yılmaz Ercan,Sunay Turan,Ali Kemal Birgül









