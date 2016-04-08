Bayburt Vakfı Yeni Yönetimi ilk toplantısını yaptı.

Bayburt vakfı Yeni Yönetimi İlk toplantısını İstanbul Anadolu yakasında Maltepe de bulunan vakıf binasında gerçekleştirdi.

Bayburt Vakfı Yeni Yönetimi ilk toplantısını yaptı.
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Bayburt Eğitim,Kültür ve hizmet vakfı ,Bayburt Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlunun Milletvekili seçilmesinin ardından Boşalan Vakıf Başkanlığına Başkanvekili Lokman Saraç geçmişti.
Bayburt Eğitim ,Kültür ve Hizmet Vakfı Yeni yönetim kurulu ilk toplantısında Burs konusu,aidatlar Derneklerle koordinasyonun sağlanması, Bayburt  ve Bayburtlu Hemşerilerimizle birlikte yapılacak etkinlikler,Fındıkzade bulanan binanın yeniden düzenlenmesi konularını görüştüler.
Vakıf Genel kurulunda yapılan seçimde Başkan seçilen Burs komisyonu Başkanı Nusret Parıldar ve yeni yönetimi  ilk toplantısını Maltepe de bulunan vakıf binasında gerçekleştirdi.
Yeni yönetimde görev dağıtımı belli oldu.
Yönetim kurulu
Başkan      Nusret Parıldar
Bakan Vekili      Azmi Çoraklı
Genel Sekreter    Ensar Başaran
Genel Muhasip   Mehmet Kınalı
Asil Üyeler   Yılmaz Ercan,Sunay Turan,Ali Kemal Birgül




Etiketler; #Bayburt Vakfı
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