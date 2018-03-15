Bayburt Üniversitesi’nden Şehrin Tasavvuf Kültürünü Yaşatan Eser

Bayburt’un kültürel değerlerini, edebiyat ve tasavvuf dünyasını akademik çalışmalarla yaşatan Bayburt Üniversitesi, ‘Bayburtlu Celali Baba’nın Şiir Dünyası’ isimli yeni bir eseri literatüre kazandırdı. Mustafa Tatçı ve Cemal Kurnaz tarafından kaleme alınan eser, BAKÜTAM (Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından basıldı.

BAKÜTAM tarafından basılan 20. Eser olan ‘Bayburtlu Celali Baba’nın Şiir Dünyası’, Bayburt Üniversitesi’nin şehrin kültürünü anlatan nitelikli eserleri arasında yerini aldı. Eseri okuduğunu ve gençler başta olmak üzere tüm okuyuculara tavsiye ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, tasavvuf, kültür, edebiyat ve din meselelerine eğilen eserin, aynı zamanda güçlü bir tarihsel şahsiyeti yeni nesle tanıttığını belirtti. Coşkun, Bayburt Üniversitesi olarak BAKÜTAM bünyesindeki çalışmalarla, unutulmaya yüz tutmuş tarihi, edebiyatı ve tasavvufu yeniden canlandırmaya çabaladıklarını ve bu eserin yaşayan bir tarihe tanıklık etme deneyimi sunduğunu dile getirdi.

Bayburt’un ünlü mutasavvıflarından olan Celali Baba’nın, tasavvuf dünyasını yansıtan şiirlerinden seçkiler içeren eser, aynı zamanda tasavvufun kavramsal yapısını ve dini niteliklerini de okuyuculara aktarıyor. Eser, Din ve Tasavvuf, Cemiyet, İnsan, Tabiat ve Şiirler bölümlerinden oluşuyor. Şiirlerin aktarıldığı bölümde ayrıca, içeriklere ilişkin tenkitlere de yer veriliyor. Konuyla ilgili kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan eser, 392 sayfaya sahip ve esere BAKÜTAM bünyesinde ulaşmak mümkün.