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Bayburt Üniversitesi’nden Halk Sağlığına Katkı

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Seminer Günleri Programı’ kapsamında, Antibiyotik kullanımının Bağırsak üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verildi.

Bayburt Üniversitesi’nden Halk Sağlığına Katkı
30 Kasım 2017 Perşembe 11:18

Bayburt Üniversitesi, halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda aydınlatıcı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.  Ülkemizde inanılmaz rakamlara ulaşan ilaç endüstrisi içerisinde belki de en sık kullanılan ilaç olan antibiyotikler, bilinçsiz kullanımla sürekli gündeme geliyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Dr. Fatma Cebeci, Türkiye’de kontrolsüz ve reçetesiz antibiyotik kullanımına dikkat çekerek, bu ilacın normalde çok dikkatli tüketilmesi gerektiğini ve çoğunlukla iyileştirdiği sanılan uygulamaların vücutta tahrip edici etkiler yarattığını ifade etti. Bu tahriplerin en önemlisinin ‘Vücuttaki ikinci beyin’ olarak kabul edilen Bağırsak Mikrobiyotasında yaşandığını aktaran Cebeci, “Vücudumuzdaki milyonlarca yararlı bakteriden oluşan mikrobiyota, birçoğumuzun farkında olmadığı bir ‘süper organ’dır. Bu organdaki tahribat, tüm vücudu olumsuz etkilemekte ve genel sağlığı bozmaktadır. Bunun için bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne acilen geçilmelidir” diye konuştu.

Seminer günlerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’in yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler, daha önce hiç duymadıkları bir konu hakkında bilinçlendiklerini belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

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