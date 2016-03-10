Bayburt Üniversitesinden 8 Mart Kadınlar Günü Programı

Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.



Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Garnizon Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Haberlerde ve İstatistiklerde Kadın” Sergisi’nin gezilmesinden sonra başlayan programda Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Valisi Yusuf Odabaş bir konuşma yaptı.

Sinevizyon gösterisinden sonra Kadın Sağlığı ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) konferansında Dr. Barış Gülcü, Meme Kanseri; Dr. Feyza Demircioğlu, Rahim Ağzı Kanseri; Hemşire Gül Neslihan Kaymak ise KETEM hakkında bilgi verdi.

Hemşire Songül Sayımer ise KETEM’de kanser taraması yaptırmak isteyenlere randevu verdi





Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Garnizon Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.“Haberlerde ve İstatistiklerde Kadın” Sergisi’nin gezilmesinden sonra başlayan programda Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Valisi Yusuf Odabaş bir konuşma yaptı.Sinevizyon gösterisinden sonra Kadın Sağlığı ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) konferansında Dr. Barış Gülcü, Meme Kanseri; Dr. Feyza Demircioğlu, Rahim Ağzı Kanseri; Hemşire Gül Neslihan Kaymak ise KETEM hakkında bilgi verdi.Hemşire Songül Sayımer ise KETEM’de kanser taraması yaptırmak isteyenlere randevu verdi