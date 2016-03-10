Bayburt Üniversitesinden 8 Mart Kadınlar Günü Programı

Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

Bayburt Üniversitesinden 8 Mart Kadınlar Günü Programı
banner330

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Garnizon Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
“Haberlerde ve İstatistiklerde Kadın” Sergisi’nin gezilmesinden sonra başlayan programda Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Valisi Yusuf Odabaş bir konuşma yaptı.
Sinevizyon gösterisinden sonra Kadın Sağlığı ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) konferansında Dr. Barış Gülcü, Meme Kanseri; Dr. Feyza Demircioğlu, Rahim Ağzı Kanseri; Hemşire Gül Neslihan Kaymak ise KETEM hakkında bilgi verdi. 
Hemşire Songül Sayımer ise KETEM’de kanser taraması yaptırmak isteyenlere randevu verdi 


 
Etiketler; #Bayburt Üniversitesinden 8 Mart Kadınlar Günü
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Sakatlar Derneğinden Başkan Memiş'e Ziyaret
Sonraki Haber
BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.