Bayburt Üniversitesinde Türkiye’de Kültür Değişmeleri Konferansı

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve Mezuniyet Programı kapsamında “Türkiye’de Kültür Değişmeleri” adlı konferans düzenlendi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’ndaki konferansta konuşan TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, kültürün tanımları, kültürün görünen görünmeyen boyutları, kültür değişim çeşitleri ve Türkiye’deki kültür değişimlerini anlattı.

Bayburt Üniversitesindeki kültürel faaliyetlerin gelişmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a teşekkürlerini iletti.

Kültürün maddi ve manevi boyutu olduğunu, tarihin toplumların kültürünü ürettiğini belirten Bilgin, “ Kültürün manevi kısmını üreten şey tarihtir. Bu maneviyatın içinde dil, inançlar inşa edici değerlerdir. Kültürün manevi boyutu dağılmasa kültürün maddi boyutları ölse de yeniden kendisini üretiyor.” dedi.

Kültürün değişebileceğini ifade eden Bilgin, “Kültür değişir. Eğer kültür değişmezse ölür. Kültürler ölünce de arkeolojinin konusu olur. Kültürler değişerek kendi ömrünü uzatır. Bu değişim nasıl olması gerekir. Değişmesine rağmen kendisini nasıl sürdürür. Kültürler, kendilerini süreklileştirebilmeleri için mutlaka değişmeleri lazımdır. Değişebilmesi için de değişimi kendisinin üretmesi lazım. Eğer bir kültür değişime dışardan etkilenerek maruz kalıyorsa ve o dış etkiyi yönetecek kültürün soyut kısmında kurumlar etkinliğini kaybediyorsa maddesel olarak kendisini muhafaza da etse kültür ayakta duramaz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın adlandırmasına göre kültür değişimlerinde serbest ve zorunlu olmak iki ana değişimi çizgisi olduğunu aktaran Bilgin, mecburi kültür değişimlerinin sömürge ülkelerinde meydana gelen kültür değişimleri, batılılaşma cereyanı altında meydana gelen kültür değişmeleri, doğrudan doğruya Batı’nın istila edip yok etmesiyle meydana gelen kültür değişimleri olduğunu anlattı.

Türkiye’deki kültür değişmelerinin Batılılaşma projesi içerisinde gerçekleştiğine işaret eden Bilgin, “Bundan dolayı ortaya vahim bir tablo çıkmıştır. Bizim kollektif bilincimiz parçalanmıştır, yaralanmıştır. Kültürün soyut alanı ile somut alanı arasındaki bağlantılar kesilmiştir. Bu noktada en büyük yarayı Türk düşüncesi almıştır. Bu süreci tersine çevirmemiz demokrasiyle olur. Ben demokrasi sürecini aynı zamanda kültür politikalarında değişim, zorunlu kültür değişiminden Türkiye’nin serbest kültür değişim siyasetine geçmesi için de bir fırsat olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise yaptığı teşekkür konuşmasında Prof. Dr. Vedat Bilgin’in kendisine kültürel etkinlikler noktasında hiçbir zaman hayır demediğine dikkat çekerek teşekkürlerini iletti.

Programa Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, bazı kamu müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.