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Bayburt Üniversitesinde Organ Nakli ve Bağışı Konferansı

Bayburt Kamu Hastaneler Birliği tarafından ‘Organ Nakli ve Organ Bağışı” ile ilgili konferans düzenlendi.

Bayburt Üniversitesinde Organ Nakli ve Bağışı Konferansı
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 Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’ndaki konferansa Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hulki Aşır, İl Sağlık Müdürü Dr. Zülkarni Özbek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hulki Aşır ve Erzurum Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Fatih Kacıroğlu organ nakli ve organ bağışı konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 


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