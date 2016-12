Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet Sevinci Yaşandı

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve Mezuniyet Programı kapsamında düzenlenen Mezuniyet Töreni’nde büyük coşku yaşandı.

Bayburt Spor Salonu’ndaki törende saygı duruşundan ve İstiklal Marşı’ndan sonra kürsüye gelen 2015-2016 akademik yılı dönem birincisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümü öğrencisi Emre Yazıcı bir konuşma yaptı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, konuşmasına salona sığmayan halktan dolayı Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan Bayburt’a, Bayburt Üniversitesine büyük bir kültür ve kongre merkezi isteyerek başladı.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Bu kongre merkezi yapıldığında bu güne kadar Bayburt Üniversitesinin mezun olan bütün öğrencilerini davet ederek büyük bir onurla ağırlamak istediklerini dile getiren Rektör Coşkun, “Bayburt Üniversitemiz, her geçen gün gerek fiziki mekânları açısından, gerek öğrenci-öğretim elemanı sayısı açısından ve gerekse bilimsel yayın ve araştırma sayısı açısından büyümeye devam etmektedir. 2015-2016 öğretim yılında 14 yeni bölüm açtık ve yaklaşık 8 bin öğrenciye ulaştık. Bu yıl bin 550 civarında öğrenci mezun edeceğiz. Önümüzdeki yıl nasip olursa 17 yeni bölüm açıyoruz ve 3 bin 440 öğrenci kaydetmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl yüzde 50 doluluk oranına ulaşırsak 9 bin 500 civarında öğrencimiz olacak ve inşallah bu 2019 yılında 15 bine ulaşacak. Hızla artan öğrenci sayısına paralel olarak, önümüzdeki yıl açmayı düşündüğümüz 2 bin kişilik yurt da hizmete girmiş olacak. 2015-2016 eğitim-öğretim yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün bizler için hüzün ve sevincin beraber yaşandığı bir gün. Bugün, 2 ya da 4 yıl boyunca emek verdiğimiz talebelerimizi yuvadan uçurduğumuz bir gün.” dedi.

BUGÜN ÇOK ANLAMLI BİR HEYECANI YAŞIYORSUNUZ

Velilere de seslenen Rektör Coşkun, “Sizlerin bugünkü duyguları herkesinkinden çok farklı. Bugün burada, ben eminim ki evlatlarınızın doğumundan, ilk sözcüklerinden, ilk yürüyüşlerinden, ilkokula gidişlerinden, liseye gidişlerinden, üniversiteye gidişlerinden hatta evlenmelerinden bile çok daha anlamlı bir heyecanı yaşıyorsunuz. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve zorluklarla zaman zaman kaygı duyarak yetiştirdiğiniz gözbebekleriniz evlatlarınızı yaşam mücadelesinin içine, başarılı olacaklarını umut ederek uğurlamanın vakti geldi. Ama içinizde onların istikballeriyle ilgili bir korku duymayın, bugüne kadar yaptıklarıyla bizim hep takdirimizi kazandılar. Böyle pırıl pırıl evlatlar yetiştirdiğiniz için Allah sizlerden razı olsun diyorum.” diye konuştu.

SEVGİLİ GENÇLER, MİLLETE ASLA SIRTINIZI DÖNMEYİN

Gençlere de seslenen Rektör Coşkun, “Bugün yaşadığınız gurur ve heyecan, anne ve babalarınızın, hocalarınızın uzun ve sabırlı emeklerinin bir neticesidir. Biz şunu biliyoruz ki "Men Sabera Zafera" Sabreden zafere erer! Sizler, Fatih gibi, Yavuz gibi cihan padişahlarının torunlarısınız. Sizler, hocasının atının ayağından sıçrayan çamuru mübarek bilerek, o kaftanı ömür boyu kutsal bir emanet gibi saklayan, vefatının ardından da üzerine örtülmesini vasiyet eden, üç kıtaya hükmetmiş ama hocasının dizinin dibine çökmüş kahramanların torunlarısınız. Üniversite kapısından bedeniniz çıksın ama gönlünüzü, aşkınızı, vefa borcunuzu lütfen üniversitede bırakın. Millete asla ve asla sırtınızı dönmeyin. Millete, millet iradesine, milletin değerlerine sırtını dönenlere asla prim vermeyin. Şu aşamadan sonra bu ülkeye istikamet çizecek, bu ülkeye, bu millete rehberlik edecek olan sizlersiniz. Sizler, artık bu ülkenin bilim adamları, sanatçıları, aydınlarısınız. Sizler, geleceğin başbakanlarısınız, bakanlarısınız, idarecilerisiniz. Asla ve asla umutsuz olmayın. Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Sevgili gençler, başınızı asla öne eğmeyin.” şeklinde konuştu.

HEPİNİZE, CESARETLE BAŞLADIĞINIZ BU YOLDA, BAŞARILAR, MUTLULUKLAR DİLERİM

Cesaret kavramının üzerinde önemle duran Rektör Coşkun konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cesaret, büyük hedefler için çalışmak, bunun herhangi bir ödülü ya da karşılığı olup olmayacağını bilmemek, hatta düşünmemektir. Cesaret, gerçeği aramak, bunu da yüksek sesle dile getirebilmektir. Hepinize, cesaretle başladığınız bu yolda, başarılar, mutluluklar dilerim. Bugünü, bir ayrılık olarak görmeyin. Hayatta başarılarınızı bizlerle paylaşın, üniversitenizi sık sık ziyaret edin, bizimle görüşün. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur. Güvenli şehrin huzurlu üniversitesinin evlatları. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.”

BAYBURT’TAN KAZANDIKLARINIZI TÜRKİYE’YE ANLATACAKSINIZ

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise güvenli şehrin huzurlu üniversitesinde öğrencilerin öğretimini tamamladığını ifade ederek, “Ben geleceğinizin aydınlık, alnınızın açık olması dileklerimle inşallah Bayburt’ta elde ettiklerinizi Türkiye’mize harcayacağınızı ümit ediyorum. Şunu ifade ediyorum ki bu şehir kadimden getirdiği, kadimden beri sahip olduğu şehir kültürü ile sizleri bağrına bastı. Bayburt’u unutmayacaksınız Bayburt’tan kazandıklarınızı Türkiye’ye anlatacaksınız. Yani bizlerin Bayburt’umuzun gönül elçileri olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

GENÇLER SAYESİNDE BU ÜLKENİN SIRTI HİÇBİR ZAMAN YERE GELMEYECEKTİR

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bayburt’ta 10 bine yakın öğrencinin okuduğunu Bayburt’ta mezuniyet töreninde olmaktan çok büyük bir gurur, şeref ve mutluluk duyduğunu belirtti. Kavcıoğlu, “Bugün benim yaşadığım en güzel en mutlu günlerden bir tanesi. 30-35 yıl önce Türkiye’de belki 15-20 üniversite varken bugün 193 üniversite var. 114 tane devlet üniversitesi var. Bu devletin Türkiye’yi getirdiği noktayı çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Son 15 yılda açılan üniversitelerin o şehirlerin kalkınmasına, gelişmesine önemli imkânlar sağlaması şehirlerin gelişimi için çok iyi bir fırsattır. Gençlere çok daha iyi bir gelecek sağlayacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Siz gençler sayesinde bu ülkenin sırtı hiçbir zaman yere gelmeyecektir. Bahtınız, geleceğiniz açık olsun.” şeklinde konuştu.

BAYBURT BUGÜN HEYECANLI BİR GÜN YAŞIYOR

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu ise Bayburt’un Türkiye’nin her yerinden misafir kabul ettiği heyecanlı bir gün yaşadığını dile getirerek, “Öğrenci arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Gençlerin bu milletin idealinin, bu milletin irfanının temsilcisi olacaklarını, uluslararası öğrencilerle birlikte gençlerin Bayburt’un gönül elçileri olacaklarını diliyorum.” diye konuştu.

HEPİNİZ İNŞALLLAH BU ÜLKEYİ YÖNETECEKSİNİZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un büyük kültür merkezi ve kongre isteği talebini geri çevirmeyeceğini ifade ederek şöyle konuştu: “Okulu dört yıllık bir süreçte okuyup artık son günlere geldiniz. Rabbim öncelikle mezuniyetinizi hayırlı etsin. Öğrencilik dönemi bitiyor, hayat yeni başlıyor. İnşallah devletimizin size verdiği imkânlarla güzel işler edinirsiniz. Güzel rızıklar sizleri bekliyor. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın, kötülerin şerrinden de korusun. Öncelikle Bayburt’un evladı olarak, bir bakan olarak hocamızın kongre merkezi talebini geri çeviremem. İnşallah bunu Bayburt’a kazandıracağız. Gerçekten bu coşku gösteriyor ki Bayburt her şeyin en iyisine layık. Bugün burada Sayın hocama sordum, 81 vilayetten öğrencilerimiz var. Hükümetlerimiz döneminde her ilde bir üniversite kurma projesinin ne kadar önemli olduğunu aslında buradan görmek mümkün. Her ilde kurulan üniversite sayesinde bugün bütün halkımız birbiri ile kucaklaşıyor, muhabbet ediyor. Gençler, biz birbirimiz burada tanıyoruz. Kars’tan var mı, Malatya’dan var mı, Adana, İzmir var mı, Hatay… Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepiniz inşallah bu ülkeyi yöneteceksiniz.”

BU MİLLETİN DEĞERLERİNE, BU MİLLETİN KÜLTÜRÜNE, BU MEDENİYETİN KODLARINA UYGUN BİR TÜRKİYE’Yİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ

Son 14 yılda eğitimi en öncelikli amaç ve hedef olarak belirlediklerini hatırlatan Bakan Ağbal şunları kaydetti: "O zaman üniversite sayımız 80 civarındaydı. Bu ülkenin, bu milletin, bu ümmetin tek lideri Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, eğitimi en başa koydu ve ilk andan itibaren bizlere verdiği talimat, eğitime bütçeden en fazla payı vermek oldu. Biz bir bir gerek ilköğretim, gerek ortaöğretim, gerekse de yükseköğretimde önemli adımlar attık. Her bir ilimize teker teker üniversiteler, yeni fakülteler kurmaya başladık. Öğrenci sayılarımızı yükseköğretimde belki de üç katına artırdık. Artık gençlerimizin üniversite sınavlarına girdikleri zaman daha fazla kazanma şansları var ve yükseköğretime daha rahat erişebiliyorlar. Sizler gençler, bu okullardan mezun olacaksınız. İnşallah, kamuda ve özel sektörde kendinize iş bulacaksınız. Bizim sizden istediğimiz tek bir şey var: Bu milletin değerlerine, bu milletin kültürüne, bu medeniyetin kodlarına uygun bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz inşallah."

GENÇLER, BU ÜLKEYİ İLERİYE TAŞIYACAK OLAN SİZLERSİNİZ

Türkiye’nin son 14 yılda kaybetmiş olduğu özgüveni yeniden kazandığını dile getiren Ağbal, “Bu topraklarda, bu coğrafyada, bin yıldır yaşanan medeniyet yeniden yeşermeye başladı. Tarihimizle, kültürümüzle, öz benliğimizle barıştık. Birbirimizle daha fazla kardeş olduk. Birbirimize daha fazla inandık. Başımız dik, alnımız açık. Dünyanın neresine gidersek gidelim Türk olmaktan, Türkiyeli olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Bizim medeniyetimizde kardeşlik, birlik, beraberlik vardır. Son 14 yılda birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdik. Kardeşliğimizi güçlendirdik. Nereden olursak olalım, ne konuşursak konuşalım hepimizin tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet etrafında birleştiğini gördük. Biz, bir ve beraber oldukça, biz kenetlendikçe, güçlü oldukça isterse yedi düvel karşımıza çıksın kimse bu milletin sırtını yere getiremez. Sevgili gençler, emanet kuşaktan kuşağa geçiyor. Yeni dönemde emanet sizde inşallah. Bu ülkeyi ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Bu millet de sizlere güveniyor. İnşallah hep beraber Türkiye’yi çok daha güzel günlere birlikte taşıyacağız.” dedi.

Bakan Ağbal, daha sonra 7 Haziran seçimlerinden sonra Bayburt’u büyütecek olan Bayburt Üniversitesi ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bakan Ağbal, konuşmasının ardından üniversiteden birincilikle mezun olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Emre Yazıcı'ya diploma ve hediye verdi.

Mezuniyet törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Abdulkadir İlhan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Garnizon Komutan Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun akademisyenler, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

2015-2016 Yılı Akademik yılında dereceye giren, proje yarışmalarında derece alan, TÜBİTAK destekleme programı kapsamında destek alan öğrencilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesi, Bayburt Üniversitesine destekte bulunanlara plaket takdimi ve birlikte kep atılmasıyla tören sona erdi.