Bayburt Üniversitesinde “Kudüs Bizim Neyimiz Olur?” isimli bir konferans düzenlendi

“Kudüs Bizim Neyimiz Olur?” Konferansı Bayburt Üniversitesi Genç Birlik Kulübü ve Birlik Vakfı Bayburt Şubesi tarafından 9 Mayıs 2017’de “Kudüs Bizim Neyimiz Olur?” isimli bir konferans düzenlendi. Bâberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonundaki konferansta Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel tarafından bir sunum gerçekleştirdi.

Özel konuşmasında Kudüs şehri hakkında bilgiler verdi. Kudüs Türkiye'de bir şehire benzetilecek olsa o şehrin Mardin olacağını belirtti. Mardin'deki eski yapıların turistler için tahsis edildiğini ancak Kudüs'ün böyle bir durumunun olmadığını bu şehrin terkedilebilecek bir şehir olmadığını söyledi.

Kudüs'ün eski bir şehir olmasına değinen Özel, özellikle yapılaşma ve altyapı konusunda sorunları olduğunu söyledi. Ancak bunlarla beraber Kudüs’te hayat pahalılığının yüksek olduğunu çeşitli örneklerle gözler önüne serdi.

Kudüs'te yaşayan Müslümanların yaşadığı zorluklara değinen Özel oradaki müslümanların etrafı duvarlarla örülü Batı Şeria’da yaşamaya mecbur edildiğini, Mescid-i Aksa’yı gören evlerin Yahudiler tarafından alınmaya çalışıldığını söyledi.

Mescid-i Aksa’ya değinen Özel, Aksa denince akla gelen altın kubbeli yapının Kubbet-üs-Sahra olduğunu ve bu yapının bu mescidin bir bölümü olduğunu söyledi.

Konuşmasına Mescid-i Aksa’nın fiziksel yapısından bahsederek devam eden Özel, kendisini dinlemeye gelenleri fotoğraflarla Mescid-i Aksa'da bir gezintiye çıkardı ve Kudüs'teki Müslüman ve Türk izlerini gösterdi.

Program Genç Birlik Kulübü Başkanı Halil İbrahim Şahin’nin Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel’e hediye takdimi ile sona erdi.