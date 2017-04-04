Bayburt Üniversitesi’nde ‘İl Gelişim Senaryoları Çalıştayı’ düzenlendi. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen çalıştaya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti.

Vali İsmail Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada gelişim senaryoları çalışmalarının Türkiye’nin geleceği açısından önem arz ettiğini ifade ederek, şehirlerin inşa aşamasında ilgili bireylere de bu bakımdan önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Çarpık yapılaşmanın Türkiye’ye acı bedeller ödettiğini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Çarpık kentleşmenin vardığı boyut zaman zaman bizi derin üzüntülere düşüren sonuçları da beraberinde getirdi. Yaşadığımız doğal felaketlerin beraberinde getirdiği yıkım bizim gelişim planlarımızın istenen düzeyde olmamasının bir sonucu. Bu da gerek maddi gerekse manevi anlamda bizlere oldukça pahalıya mal oluyor.” dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu şehirlerin bir kimliğe ve ruha sahip olduklarını anlatarak, bu kimliğin oluşmasında etkili olan faktörlerin ilk sırasında şehri inşa edenlerin geldiğini söyledi. Bu kimliğin kimi zaman kentin geçmiş kültürünün planlamaya yansıtılmasıyla kimi zaman da tarım, turizm gibi farklı alanlarda yapılan çalışmaların kentle bütünleştirilmesiyle oluştuğuna dikkat çekti. İl Gelişim Senaryoları’nın bu anlamda çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali İsmail Ustaoğlu, “Hazırlamış olduğunuz bu senaryoların hepsini bir araya getirdiğinizde o şehrin kimliğini, kişiliğini, ruhunu oluşturacaktır. Bu açıdan bu çalışmalar çok önemli. Başta ilimiz olmak üzere, ülkemizin de buna oldukça ihtiyacı var.” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri gruplar halinde çalıştay kapsamında hazırladıkları sunumlarını yaptı.​