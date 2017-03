Bayburt Üniversitesi’nde ‘6. Kariyer Günü’ Etkinliği Düzenlendi

Bayburt'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi tarafından, 16 Mart 2017’de, “6. Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Bayburtlu iş insanı Kenan Yavuz üniversite öğrencileriyle buluştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonundaki programa, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Çalışma ve İş Kurumu Bayburt İl Müdürü Abdullah Kahveci ile öğrenciler katıldı.

Programda, Kenan Yavuz, Türkiye'nin özellikle son yıllarda yaşadığı büyük bir değişim ve dönüşümden bahsederek söze başladı. Yavuz, bu dönüşümlerle beraber her şehirde üniversitenin olmasının gençlerin kendilerini yetiştirmesi adına önemli olduğuna dikkat çekerek, başarının sadece makam ve mevki anlamına gelmediğini, insanın kendi yaşam alanı içerisinde, kendi özel alanı içerisinde, aile hayatında, iş hayatında, iş hayatının hangi konumu olursa olsun başarılı olması mümkün olabileceğini söyledi.

Bu başarının her zaman statü ile taçlanması gerekmediğini belirten Yavuz, insan eğer yaptığı işin en güzelini yapıyorsa ve mutluysa, ailesine, sevdiklerine, ülkesine hizmet etme duygusunu yaşayabiliyorsa o zaman başarılı olacağını belirtti. Makam ve mevki ile taçlanan her başarının her zaman olumlu sonuç vermeyeceğine değinen Yavuz; ‘Eğer geldiğiniz yere hak ederek, merdivenlerin basamaklarını tek tek çıkarak, çalışarak, üreterek, alın terinizi silerek gelmiyorsanız çok hızlı şekilde de düşüyorsunuz. Düştüğünüz yerde de sizi çok büyük mutsuzluklar bekliyor.’ dedi.

Yavuz, eğitimin amacının kişinin hayatını daha kaliteli yaşamayı sağlamak olduğunu belirterek, eğitimle gelen bir statü algısının doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade etti.

Yavuz konuşmasına şöyle devam etti:

“İnsanın işini kaybetme korkusu olmalı. Bu insanın performansını yükseltir. Devlette çalışan ve özel sektörde çalışanlar arasında alınan rapor sayısına baktığımızda devlette alınan rapor sayısının 10 kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Hiçbir zaman hiçbir şekilde işimizi suiistimal etmemeliyiz. Bu gibi insanlara hakkımı helal etmiyorum. Tabi ki bu gibi yanlış uygulamaları toptan kaldırmak mümkün değil ama azaltabiliriz. Ayrıca, şunu bilin ki, siz öğrenciler işinizi nasıl ciddiye alırsanız, nasıl önemserseniz, o kadar daha başarılı olursunuz. Hele şu zamanda rakipleriniz çok fazla. Onun için, öne çıkmanız için, başarıyı yakalamanız gerekiyor. Yabancı dile önem verin. Ben bunu kendi hayatımda bir gaye olarak edindim. Şayet edinmeseydim Bayburt’un Beşpınar köyünden çıkıp şu anki konumuma gelemezdim.”

Bayburt’a yatırım yapmak için bir proje hazırlayıp yetkililere sunduklarını, kabul edildiğinde şehirde istihdama katkı sağlayacaklarını söyleyen Yavuz, konuşmasının son kısmında dürüstlük konusunun önemine değindi. Dürüstlük konusunda herkes ilk olarak kendisinden başlaması gerektiğini, bunun bu şekilde topluma da bu yayılacağını söyledi.

Program Vali Yardımcısı Mutlu Almalı’nın Kenan Yavuz'a tarafından plaket takdimi ile sona erdi.