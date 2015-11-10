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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER SIRALAMASINDA İLK 20’DE

Bayburt Üniversitesi Türkiye’deki Üniversiteler Sıralamasında,“Üniversiteler İnternet görünürlüğünde” yirminci sıraya yükseldi.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER SIRALAMASINDA İLK 20’DE
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Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel’in İnternet arama motorlarında yaptığı araştırma sonucuna göre Bayburt Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi ilk 20’de bulunan üniversiteler arasında yer aldı.

Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel’in konuyla ilgili yaptığı açıklamaya değinen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ; “ Ülkemizde eğitim veren 190 üniversite arasında Bayburt Üniversitesi 2 binli yıllardan sonra kurulmasına karşın üniversiteler arasında en iyi görüntü sağlıyor. Bayburt Üniversitesi 607 bin civarında bir görüntü sağlıyor. Pek çok üniversite 200 bin 300 binlerde.” dedi.

Bayburt Üniversitesinin kendisinden beklenenden daha fazlasını yaptığını ve Türkiye gündeminde kendine haklı bir unvan ve yer edindiğini belirten Coşkun;  “ Bayburt Üniversitesi 2008 yılında kurulmuş; ama çok fazla bilinirlik sağlamış. Yapmış olduğumuz Seminer, Çalıştay, Sempozyum ve diğer faaliyetlerimizi hem Bayburt halkı ile hem de Basın yoluyla tüm dünyaya iletir haldeyiz. Bu da Üniversitemizin bilinilirliğine ve tanınmasına çok büyük katkı sağlamaktadır. Bu görüntü sonucu,
​Üniversitemiz gelecek yıllarda tercih edilebilirliğini​ yükselten en önemli faktörlerden biri olacaktır.
” değerlendirmesini yaptı.
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