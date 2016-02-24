Bayburt Üniversitesi tarafından “İşgalden Kurtuluşunun 98. Yılında Bayburt” paneli düzenlenecek.

Panel, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Bayburt Üniversitesi tarafından “İşgalden Kurtuluşunun 98. Yılında Bayburt” paneli düzenlenecek.
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Panelin moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem yapacak.
Panelistler Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muhammed Yasin Taşkesenlioğlu, “İşgalin Arifesi: Kop Dağı Savunması (1916);” Bayburt Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şemşettin Çelik ise “Bayburt’un İşgal Dönemi ve Kurtuluşu” konularında katılımcıları bilgilendirecek.
Panel, 24 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 14:00’te başlayacak. 
 

Etiketler; #Bayburt Üniversite
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