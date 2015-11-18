"Bayburt Üniversitesi, Sofya İslam Enstitüsü ile İkili Protokol İmzaladı"

Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) temsilcileri Yrd. Doç. Dr. Yasin Taşkesenlioğlu ile Okt. Kürşad Kara, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bir dizi etkinlikte bulundu. Üniversitemiz BAKÜTAM Yayınları arasında çıkan Ekmelüddîn Bâbertî ve Kelâm İlmindeki Yeri adlı kitabın tanıtıldığı programda Sofya İslam Enstitüsü ile Üniversitemiz arasında ikili protokol imzalandı.

Bayburt Üniversitesi ile Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği program Ramada Oteli’nde gerçekleşti. Programa Bulgaristan Cumhuriyeti Başmüftüsü ve Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü Rektörü Dr. Mustafa Hacı, Türkiye Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Ulvi Ata, Sofya Eğitim Müşaviri Şenol Genç, BAKÜTAM Temsilcileri Yrd. Doç. Dr. Yasin Taşkesenlioğlu ve Okt. Kürşad Kara, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretim Görevlilerinden Dr. Sefer Hasanov, Dr. Emine Bayraktarova, Ahmed Hasanov, Selime Hasanova, Ayhan Süleyman, Başmüftü Yardımcısı Birali Birali ve Araştırmacı-Yazar Dr. İsmail Cambazov katıldı.

Programda Dr. Kadir Muhammed, Ekmelüddîn Bâbertî’nin hayat hikâyesi ile kelâm metoduna ilişkin bilgi verirken Dr. Emine Bayraktarova eserin Bulgarca, Selime Hasanova ise Türkçe tanıtımını yaptı. Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Taşkesenlioğlu ise Bayburt Üniversitesi ile BAKÜTAM hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Din Müşaviri Dr. Ulvi Ata ise Ekmelüddîn Bâbertî ve Kelâm İlmindeki Yeri adlı kitabın genel değerlendirmesini yaparken Başmüftü Dr. Mustafa Hacı günün anlam ve önemine işaret eden açıklamalarda bulundu.

Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü Rektörü Dr. Mustafa Hacı’nın BAKÜTAM’a plaket takdim etmesinden sonra Dr. Kadir Recep Muhammed katılımcılara kitabını imzalayıp hediye etti.





