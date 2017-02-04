Bayburt Üniversitesi Rektör Adaylığı Müracaatları Başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bayburt Üniversitesi için rektör ataması yapılacağını açıklayarak, başvuruların 6-13 Şubat tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

Bayburt Üniversitesi için rektör aday adayları 6 Şubat- 13 Şubat 2017 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabilecek. Ayrıca rektoraday@yok.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla da müracaatlar gerçekleştirilebilecek.

Yükseköğretim Kurulundan yayımlanan duyuru şöyle;

“18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre “Bayburt Üniversitesi” ne rektör ataması yapılacaktır.

ilgilenenler 06.02.2017 tarihinden 13.02.2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunabilirler.

Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde;

“Profesör” olarak en az üç yıl görev yapmış olması,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması,

Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması,şartları aranacak.

Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değil. Başvuru dilekçesiyle birlikte aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalı.”

Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, ” rektoraday@yok.gov.tr” adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.”