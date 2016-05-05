Bayburt Üniversitesi Kazakistan'da Tanıtıldı

Kazakistan’ın Almatı şehrindeki Grand Aisher Hotel Salonunda Türk Üniversiteleri tanıtım konferansı ile başlayan Türkiye- Kazakistan Eğitim İşbirliği ve Tanıtım Fuarı’nda Bayburt Üniversitesi stant açtı.

Standımıza gelen öğrencilere üniversitemiz temsilcileri tarafından Bayburt Üniversitesi hakkında bilgiler verildi ve tanıtım materyalleri hediye edildi.

Çok sayıda öğrencinin ziyaret ettiği üniversitemiz standında öğrencilere, Bayburt hakkında, üniversitemize başvuru şekli ve şartları hakkında detaylı bilgiler verildi

Üniversitemizin “güvenli şehrin huzurlu üniversitesi” sloganı Bayburt’un güçlü değerleri doğrultusunda öğrencilere açık ve anlaşılır bir şekilde anlatıldı.

Standımızı ziyaret eden öğrenciler, donanımlı akademisyen kadrosu ve yeni külliye alanıyla, yüksek teknolojiye sahip binaları ve laboratuvarlarıyla üniversitemizin bir cazibe merkezi olduğu noktasında bilgilendirildi.

Üniversitemizde Kazak öğrencilerin de eğitim aldıkları ifade edilerek Bayburt’a geldiklerinde eğitim yanında sosyal çevre açısından da zorlanmayacakları vurgulandı.



