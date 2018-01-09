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Bayburt Üniversitesi ile Afganistan Jawzjan Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü

Afganistan Mezar-ı Şerif bölgesinde yer alan Jawzjan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Masoud Haqbin ve beraberindeki heyetin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaretinde iki protokol anlaşması imzalandı.

Bayburt Üniversitesi ile Afganistan Jawzjan Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü
09 Ocak 2018 Salı 17:01

Bayburt Üniversitesi Konukevi’nde yapılan sabah kahvaltısının ardından Rektörlük makamına geçen üniversite heyetleri, akademik işbirliği ve Mevlana değişim programını kapsayan iki farklı protokolü imzaladı. İşbirliği protokollerinin iki ülke arasındaki kültürel ve akademik bağları zenginleştireceğini dile getiren Jawzjan Üniversitesi Rektörü Haqbin, yanında getirdiği yöresel kaftanı Rektör Coşkun’a takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret ve işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Coşkun, Bayburt Üniversitesi’nin sınırları aşan küresel büyümeyle, kültürlerarası aktarıma katkı sunduğunun altını çizdi ve anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diledi.

İmzalanan işbirliği protokolleri ile bir taraftan üniversiteler arası akademik temaslar kuvvetlendirilirken, diğer taraftan iki ülke öğrencilerinin Mevlana programı kapsamında mübadele edilmesinin önü açıldı.

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