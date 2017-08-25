Bayburt Üniversitesi Bayburt Ve Yöresinde Kullanılan Alternatif Tedavi Yollarını Aydınlatıyor

Bayburt Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir grup araştırmacı, yüzyıllardır bölgede kullanılan birçok alternatif tedavi yöntemleri ile Bayburt merkez ve köylerinde dağılım gösteren tıbbi öneme sahip bitkilerin tespiti ve sınıflandırılması için çalışma başlattı.

Üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokullar ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı çalışanlarından oluşan ekip, Bayburt ve yöresinin bitki örtüsünde şimdiye kadar tespit edilmiş olan 613 bitki çeşidinden tıbbi öneme sahip olan ve halk arasında yıllardır tedavi için kullanılan türlerin tespitini yapmak üzere kolları sıvadı. Koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Hamit Emre KIZIL’ın üstlendiği araştırma kapsamında Bayburt’un çevresel (ekolojik) şartları gereği yalnızca bu bölgede yetişen ve dünyanın başka bölgelerinde yetişme ihtimali olmayan bitkilerin biyolojik özelliklerinin de tespit edilmesi planlanmakta olup, çalışmanın ilk sonuçlarının 2018 yılında alınması amaçlanıyor.Üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokullar ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı çalışanlarından oluşan ekip, Bayburt ve yöresinin bitki örtüsünde şimdiye kadar tespit edilmiş olan 613 bitki çeşidinden tıbbi öneme sahip olan ve halk arasında yıllardır tedavi için kullanılan türlerin tespitini yapmak üzere kolları sıvadı. Koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Hamit Emre KIZIL’ın üstlendiği araştırma kapsamında Bayburt’un çevresel (ekolojik) şartları gereği yalnızca bu bölgede yetişen ve dünyanın başka bölgelerinde yetişme ihtimali olmayan bitkilerin biyolojik özelliklerinin de tespit edilmesi planlanmakta olup, çalışmanın ilk sonuçlarının 2018 yılında alınması amaçlanıyor.