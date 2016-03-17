Bayburt Üniversitesi AR-GE Yarışmasında 3. Oldu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İTÜ GMK AR-GE Fikirleri Yarışmasında “Viskozitesi Yüksek Olan Gıda Ürünlerinin, Sağlıklı, Pratik ve Ürün Kaybı Minimize Olacak Şekilde Tüketilmesini Sağlayan Ambalaj Tasarımı” ile ilgili projesi ile üçüncü olan Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Cem Yazar’ı ödüllendirdi.

Bayburt Üniversitesi AR-GE Yarışmasında 3. Oldu
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13 farklı üniversiteden 40 gıda mühendisliği lisans öğrencisinin proje başvurusu yaptığı yarışmada finale kalan ve “Viskozitesi Yüksek Olan Gıda Ürünlerinin, Sağlıklı, Pratik ve Ürün Kaybı Minimize Olacak Şekilde Tüketilmesini Sağlayan Ambalaj Tasarımı” projesi ile üçüncü olan Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Cem Yazar'ı tebrik eden Rektör Coşkun, Yazar’a başarılarının devamını diledi.

Etiketler; #BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
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